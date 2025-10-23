Salamanca refuerza su reinado como ciudad de congresos con trece nuevos embajadores internacionales

Los organizadores de 2024 reunieron a más de 5.000 participantes en eventos de Medicina, Ciencia, Derecho y Humanidades, consolidando la marca 'Salamanca' alrededor del mundo.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presidido hoy la décimo cuarta edición de Embajadores Salamanca Convention Bureau.

Trece nuevos embajadores, que en 2024 organizaron una decena de destacados eventos, trajeron a la ciudad un total de 5.260 personas, consolidando la posición de Salamanca como referente en congresos y jornadas de ámbito nacional e internacional.

Con estos nuevos nombramientos, ya son 156 los Embajadores Salamanca Convention Bureau y 128 los eventos reconocidos desde que el programa comenzó en 2012. El Ayuntamiento reconoce con esta distinción la contribución de organizadores de eventos que potencian la marca 'Salamanca' y su repercusión profesional, científica, académica y social.

Los congresos, jornadas y eventos abarcan áreas como Medicina, Derecho, divulgación científica y Humanidades, generando un destacado impacto económico y mediático.

Entre los nuevos embajadores destacan Teresa Ramos Grande (42º Congreso de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria), Miguel Ángel Castaño Blázquez y José Antonio de las Heras García (Congreso Anual del Grupo Español de Neurorradiología Intervencionista) y Juan Carlos Sánchez Matas (Congreso Nacional de Personas Renales ALCER y 27 Jornadas Castellanoleonesas de Enfermos Renales ALCER).

Otros reconocidos son José Francisco Adserias Vistué (Jornada 'Salamanca por Cajal y la Ciencia 2024'), Miguel Ángel Milán Arellano (Jornadas Erasmus+ KA121 en educación escolar y de adultos), Román Álvarez García y Francisco Javier Diego Rasilla (Jornada del Educador Marista), Giancarlo Gatti y Luca Volpe (50th EPS Conference on Plasma Physics), Mª Inmaculada Sánchez Barrios (VI Congreso Internacional 'Derechos Humanos y Mujer'), Olga Ivanova (VII Congreso Internacional de Lingüística Clínica) y Jesús Torres del Rey (II Congreso Internacional 'Traducción y Sostenibilidad Cultural: retos y nuevos escenarios').

Salamanca refuerza de este modo su atractivo como destino de turismo de negocios gracias a su patrimonio, oferta cultural y gastronómica y sus excelentes condiciones para organizar eventos.

Durante el primer semestre de 2025, Salamanca Convention Bureau ha registrado 641 reuniones, jornadas y congresos en 33 sedes, con 70.600 participantes.

En comparación con el mismo periodo de 2024, la ciudad ha incrementado un 1,58% el número de eventos y un 20,47% los asistentes. Estas cifras anticipan que el total anual de 2025 superará los 989 encuentros de 2024, que reunieron a 97.425 personas.

La oficina de promoción de congresos municipal facilita la labor de los organizadores ofreciendo asesoramiento gratuito y colaborando con universidades, hospitales, colegios profesionales y asociaciones para atraer eventos de todo tipo.

Desde el Ayuntamiento de Salamanca indican que la ciudad se promociona a nivel internacional como un destino de incentivos, alternativa a las grandes ciudades más conocidas fuera de España.