Tres detenidos por disparar con una escopeta y amenazar con una navaja a otras dos personas en un barrio de Salamanca

La navaja y el objeto con el que causó heridas a dos personas

La Policía Nacional ha identificado y detenido a tres personas por disparos con arma de fuego y agresión realizados durante la madrugada del pasado 6 de octubre en Salamanca.

Los hechos tuvieron lugar en el barrio el Carmen, tras una discusión entre personas que se encontraban en la vía pública con otros tres hombres que llegaron al lugar en una furgoneta.

En un momento dado, uno de los agresores cogió del interior de la furgoneta una escopeta y realizó dos disparos contra otro de los allí presentes, mientras otro hombre agredía a una mujer con un objeto contundente y un tercero daba voces y los amenazaba con una navaja.

Los tres abandonaron el lugar dejando el vehículo en el lugar. Los agentes, una vez llegaron al lugar, observaron a un hombre tumbado en el suelo que presentaba impactos ocasionados por postas en piernas y abdomen.

Asimismo, una mujer también tenía una herida sangrante en el rostro. El hombre manifestó que las lesiones habían sido provocadas por otro que iba con una escopeta de caza y la mujer recibió un golpe con un objeto contundente.

Ambas víctimas tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios y, posteriormente, fueron trasladadas al hospital.

Los agentes realizaron una inspección por las inmediaciones y localizaron un taco de plástico perteneciente a un cartucho de calibre 12, similar a los de caza, así como una navaja.

En el lugar, también se encontraba la furgoneta en la que llegaron los agresores. Un vehículo que fue intervenido y trasladado al depósito municipal.

Una vez realizadas las gestiones de investigación oportunas, determinaron la identidad de los autores de los hechos, los cuales fueron detenidos este martes. Una vez finalizados los trámites, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de la ciudad.