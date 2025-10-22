Carbayo destaca la apuesta de Salamanca por la tecnología y la innovación como "palancas de una nueva industrialización"

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha participado este miércoles en la inauguración de la exposición InnovaTE. Un escaparate tecnológico que hasta este viernes permite conocer soluciones innovadoras, muchas de ellas han sido presentadas en el Mobile World Congress de Barcelona.

El regidor ha destacado que la llegada de InnovaTE "no ha sido casualidad" y afirma que se trata de una "apuesta clara por la tecnología y la innovación como palancas de una nueva industrialización que ha complementado con éxito a nuestros sectores tradicionales y que ha abierto oportunidades reales para el empleo y, sobre todo, para nuestros jóvenes".

De esta forma, Carbayo ha ensalzado la estrategia de Salamanca Tech y su traducción en infraestructuras municipales "al servicio del talento y del emprendimiento".

El regidor ha asegurado que el Centro de Formación y Emprendimiento Tormes+, el Centro de Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas en Puente Ladrillo, el Espacio de Innovación Tecnológica de Tejares y la incubadora biosanitaria Abioinnova son "espacios para formarse, innovar, transferir conocimiento y acelerar proyectos".

Por otro lado, ha asegurado que "han ayudado a que ideas nacidas aquí se hayan convertido en empresas y en empleo de calidad". De este modo, ha recordado que el Ayuntamiento "trabaja en el desarrollo" del futuro Distrito Tecnológico en los terrenos del antiguo Mercasalamanca.

Del mismo modo, se sumarán dos centros más orientados a la empleabilidad juvenil y a reducir la brecha digital de las personas mayores. Todo ello con el objetivo de "completar la escalera de oportunidades desde la formación al empleo".

Carbayo ha subrayado el binomio "innovación + logística" sobre el que se ha asentado "la nueva industrialización" de Salamanca. Un acto donde los asistentes han podido realizar una visita guiada por seis puestos temáticos, donde han podido interactuar con soluciones en educación, salud, industria y sostenibilidad, y han participado en demostraciones prácticas con tecnologías como 5G, IoT, inteligencia artificial o ciberseguridad, entre otras.