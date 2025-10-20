Emilio de Justo se lleva el trofeo a la mejor faena de la Feria Taurina de Salamanca por unanimidad

Emilio de Justo se ha llevado, por decisión unánime de todo el jurado, el premio a la 'Mejor Faena' de la pasada Feria Taurina de Salamanca, que tuvo lugar el 14 de septiembre, según ha comunicado el Ayuntamiento tras el fallo del jurado.

Gracias a su lidia al toro Buenasuerte, de la ganadería de Garcigrande, que fue indultado en la plaza de toros de La Glorieta, el matador se ha llevado este codiciado galardón que le será entregado en la Gala Cultural Taurina el próximo 19 de noviembre en el Teatro Liceo.

El alcalde de la ciudad charra, Carlos García Carbayo, ha sido el encargado de presidir el jurado y de conceder el premio. Ha estado formado también por profesionales y responsables de los medios de comunicación que han cubierto informativamente las corridas de toros de la Feria Taurina de la Virgen de la Vega.

Entre ellos han estado Antonio Sánchez, Fermín González, Ana Pedrero y Verónica Tapia. Y también han formado parte del jurado la concejala de Tradiciones, Carmen Seguín; el diputado provincial delegado de la Escuela Taurina de Salamanca, Jesús María Ortiz; el secretario territorial de la Delegación de la Junta en Salamanca, Fernando Díaz Torres; el miembro de la junta directiva provincial de la Federación de Peñas Taurinas, Óscar García; y el gerente del Museo Taurino, Pablo Castillo.

La secretaria del jurado ha sido Mercedes Tagarro. Todos ellos han destacado el rotundo triunfo de Emilio de Justo con el astado 'Buenasuerte', asimismo galardonado con el Toro de Oro de la Junta de Castilla y León.

El ejemplar acabó siendo indultado después de una apasionada faena en la que De Justo toreó a placer aprovechando el derroche de bravura y clase del toro.