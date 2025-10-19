Miles de personas caminan en Zamora y Salamanca contra el cáncer de mama: "Debe mejorar el cribado para salvar vidas"

Zamora y Salamanca se han teñido de verde y rosa este domingo para celebrar el Día Internacional contra el Cáncer de Mama.

Las calles más céntricas de Zamora han sido protagonistas de esta marea durante la XVII Carrera Mucho x Vivir en la que han participado más de 8.000 personas.

Una cita solidaria, que ha contado con Iberdrola como patrocinador principal, y donde lo recaudado se destina a trabajar en la investigación para mejorar el diagnóstico y tratamiento contra el cáncer, como por la sensibilización social orientada a la lucha contra la enfermedad.

En el caso de Salamanca, han sido 15.000 personas las que han participado en la ruta. Ha habido también una actuación de DJ El Rubio en la Plaza del Empresario, de la Duda Ofende en la Plaza Mayor y un córner de ciencias y de zonas de avituallamiento de agua y manzanas.

Una marcha "accesible para todos" que ha contado con un recorrido de seis kilómetros por la zona del centro de la ciudad, con un espacio habilitado para las sillas de ruedas y un intérprete de lengua de signos.

La Asociación ha contado con la colaboración de 150 voluntarios que se han encargado de la señalización. En esta edición, el manifiesto habla de los cribados porque "nos tomamos a pecho que se mejoren los programas de cribado para mejorar la supervivencia", afirman.

Por este motivo, han pedido un sistema "transparente de datos" de los programas de cribados que "garanticen la calidad y el alcance a toda la población".

Y también la "evaluación de todos los programas de cribados" por parte de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de la OMS, que promueve la Asociación Española contra el Cáncer.

"Solicitamos a los representantes políticos y a la sociedad en su conjunto responsabilidad ante las personas con cáncer y sus familias y un verdadero compromiso y consenso en torno a la prevención del cáncer y la detección precoz", expresan en el manifiesto.