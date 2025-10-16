Paula, la salmantina que aspira convertirse en cocinera del año: ha trabajado en los restaurantes más prestigiosos del mundo

La chef salmantina Paula Gutiérrez, del restaurante Víctor Gutiérrez de Salamanca, es una de los 12 participantes (seis cocineros y seis camareros) de la segunda semifinal del concurso Cocinero y Camarero del Año 2025-2026, organizado por Grupo Caterdata.

Uno de los certámenes más reconocidos del panorama gastronómico español, que se celebrará el próximo 13 de noviembre en el CdT de Alicante en el marco de la Capitalidad Española de la Gastronomía de 2025.

A su vez, la cocinera figura como una de las finalistas del Concurso Cocinero del Año Especial Carne de Caza 2025 que, por su parte, se disputará el próximo 22 de octubre en Almagro (Ciudad Real).

La salmantina cuenta con una brillante trayectoria en el mundo de la gastronomía, habiendo llegado a formarse en algunas de las cocinas más prestigiosas y exigentes del mundo. Es el caso de los restaurantes Noor en Córdoba, con tres estrellas Michelin; Deessa, de Quique Dacosta en Madrid, con dos estrellas; Hermanos Torres en Barcelona, con tres estrellas, así como en reconocidos restaurantes de Suiza.

Además, sus grandes dotes culinarias le han valido de importantes reconocimientos. Y es que, en 2025 fue nombrada chef Balfegó.

Recientemente ha decidido regresar a su ciudad natal para continuar con el proyecto familiar, un espacio donde se celebra y pone en valor el mestizaje entre la cocina peruana y la española, trabajando la caza y fusionándola con productos y técnicas propias de la gastronomía peruana.

Ahora se enfrenta además a dos concursos que la sitúan en un primer plano en lo que al panorama gastronómico se refiere.

En el concurso Cocinero y Camarero del Año 2025-2026 se enfrentará a los cocineros Borja Moncalvillo (Origen, Castro Urdiales, Cantabria), Daniel García Peinado (Bienfrito, Fuengirola, Málaga), Juanma Salgado (Dromo, Badajoz), Roger Julián (Simposio, San Antonio de Benagéber, Valencia) y Pedro Montolio (Dagma, Barcelona).

Lo hará durante la mañana del 13 de noviembre tras clasificarse en la primera semifinal de esta décima edición, celebrada el pasado 3 de abril en A Coruña.

Durante esta jornada todos ellos participarán en la prueba oficial del concurso de cocina en la que se pondrá a prueba las aptitudes de todos los aspirantes en pleno y riguroso directo.

Estos tendrán cinco horas para elaborar un menú completo, compuesto por entrante, plato principal y postre, siendo entre las 17:00 y las 19:00 horas cuando conocerán el veredicto en la gala de entrega de premios, donde se revelarán los tres nombres que pasarán a la gran final, prevista para marzo de 2026 durante la celebración de Alimentaria & Hostelco de Barcelona.

Sus elaboraciones serán catadas por un jurado copresidido por Susi Díaz (La Finca, Elche) y Joaquín Baeza Rufete (Restaurante Baeza Rufete, Alicante) e integrado por otros chefs destacados de la provincia que también evaluarán a los participantes.

Estos son Cristina Figueira (El Xato, La Nucía), Dani Frías (La Ereta, Alicante), Rafa Molina (Tabula Rasa, Alicante), Aurora Torres (Lula by Aurora Torres, Los Montesinos, Alicante), Pablo Montoro (Espacio Montoro, Alicante) y María José San Román (El Monastrell, Alicante).

A todos ellos se suman los prestigiosos periodistas gastronómicos José Carlos Capel y Julia Pérez y los cocineros Raúl Resino (Raúl Resino Restaurante, Benicarló), Iván Domínguez (NaDo, A Coruña) además de José Puentes y Luis Rodríguez, docentes de la red de CdT (Red de Centros de Turismo de la Comunidad Valenciana), y Sergi Martínez como jurados técnicos.