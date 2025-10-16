Guijuelo se convierte en la capital del ibérico con un foro que ha reunido a productores, expertos e investigadores

Guijuelo ha celebrado este jueves, 16 de octubre, el I Fórum del Ibérico. Una cita que ha posicionado al municipio en el epicentro del sector y en la que productores, investigadores, empresas tecnológicas, representantes institucionales y expertos del ámbito cárnico han analizado los retos y oportunidades que afronta el sector ibérico en materia de innovación, digitalización y expansión internacional.

El alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, ha sido el encargado de inaugurar esta primera edición de un fórum que busca consolidarse como una cita bienal e imprescindible para todos los actores del sector.

“Este fórum nace con una vocación clara: ser punto de encuentro, de reflexión y de impulso a uno de los sectores más emblemáticos y estratégicos de la economía rural. El cerdo ibérico no es sólo producto es cultura, paisaje, identidad y, al mismo tiempo, un motor económico de primer orden”, ha destacado.

A lo que ha añadido: “Queremos que Guijuelo siga siendo sinónimo de calidad, pero también de vanguardia con una mejora continua de la claridad y la sostenibilidad”.

A lo largo de la mañana se han desarrollado mesas redondas como ‘Del Secadero al consumidor: claves para vender más y mejor’, ‘Mejora de la productividad a través de trazabilidad, dispositivos IoT y blockchain en el sector primario’, ‘Innovación y tecnología al servicio del sector’ y ‘Revolución silenciosa: Starters y Clean Label en la nueva generación de curados ibéricos’, en las que han participado empresas guijuelenses.

Además, los asistentes han podido compartir experiencias y espacios de networking, casos de éxito y estrategias orientadas a mejorar la competitividad del ibérico en un contexto globalizado.

Con todo ello, el fórum ha ofrecido una visión global sobre cómo las empresas pueden transformar el conocimiento en ventaja competitiva y reforzar su presencia en los mercados exteriores.

En la bienvenida también han participado Nina Jareño, directora de Contenidos del Área Alimentaria de Interempresas; Gerardo Cuartero, director territorial en CaixaBank en CyL; y Giuseppe Aloisio, director General de Anice.