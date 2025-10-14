Salamanca impulsa la inclusión con la apertura del nuevo curso de Univerusal, la universidad para todas las personas

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el rector magnífico de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, presidieron hoy el acto de apertura del nuevo curso de ‘Univerusal: la universidad inclusiva’.

Un proyecto académico, cultural y social dirigido a personas con discapacidad intelectual, problemas de salud mental u otras discapacidades, con el objetivo de garantizar la educación y el desarrollo personal para todas las personas.

El evento contó también con la presencia de Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León; Rosa López, subdelegada del Gobierno en Salamanca; y Eva María Picado, diputada delegada del Área de Bienestar Social, Familia y Juventud y Centros Asistenciales de la Diputación Provincial de Salamanca.

Durante su intervención, el alcalde García Carbayo destacó el esfuerzo de los estudiantes, quienes, según afirmó, “han ido superando barreras mientras mejoraban su preparación académica”. Asimismo, resaltó la labor de los docentes, que demuestra “la calidad de la educación en Salamanca y, por extensión, en Castilla y León”.

Carbayo subrayó la importancia de la colaboración institucional para fomentar la igualdad de oportunidades y la inclusión, de manera que todas las personas puedan participar activamente en la sociedad sin sentirse discriminadas.

En este sentido, señaló que Salamanca se ha convertido en un ejemplo en la creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad, tanto mediante el Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL) como a través de la reserva contractual a empresas de economía social. El alcalde recordó, además, el compromiso del Ayuntamiento para hacer de Salamanca una ciudad más accesible, cómoda y humana.

Por su parte, el rector Corchado reafirmó el compromiso de la Universidad de Salamanca con “la igualdad y la inclusión”, considerándolas “una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad”.

Aseguró que desde la USAL se busca ofrecer formación académica continua y fortalecer las oportunidades educativas y culturales en entornos rurales, garantizando que todas las personas puedan acceder a la universidad sin importar su lugar de residencia.

“Este programa es mucho más que una experiencia educativa: es una declaración de principios. Cuando aceptamos las diferencias, construimos un futuro más justo para todas y todos.

Ese futuro inclusivo se construye aquí, hoy, con cada persona que forma parte de UniverUSAL”, subrayó Corchado. La edición de este año cuenta con 17 grupos repartidos en 10 sedes y 15 profesores involucrados.

A continuación, Isabel Martínez Lozano, directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de Fundación ONCE, impartió la conferencia ‘Una Universidad para todas las personas’.

El acto finalizó con la entrega de diplomas y orlas, así como la imposición de becas a los seis graduados del curso anterior por parte de la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, madrina de la promoción.

Univerusal: una iniciativa pionera

El proyecto Univerusal surgió a través de la Mesa de Discapacidad, coordinada por el Ayuntamiento de Salamanca e integrada por el Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca, asociaciones y entidades dedicadas a la discapacidad.

Más tarde, se sumó la Diputación de Salamanca, ampliando el programa a localidades rurales como Béjar, Ciudad Rodrigo, Tamames, Vitigudino, Peñaranda y Alba de Tormes. Zamora y Ávila también se han incorporado, contando con el patrocinio de sus ayuntamientos, y próximamente la iniciativa se extenderá a Puebla de Sanabria y Benavente.

El programa ofrece dos cursos académicos con materias troncales obligatorias, seminarios, talleres y actividades abiertas a toda la comunidad universitaria. Al finalizar, los alumnos se incorporan al programa de egresados Alumni, continuando su formación.

Las clases incluyen desde matemáticas y danza, hasta manejo de drones, diseño e impresión 3D, cosmetología, fisioterapia respiratoria, habilidades sociales e ingeniería de materiales.

El objetivo principal de Univerusal es facilitar el acceso de personas con discapacidad a la educación superior, la cultura y la ciencia, promoviendo un espacio inclusivo que impulse la participación plena y fortalezca la diversidad en la Universidad de Salamanca.