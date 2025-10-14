Ayudas para comprar libros y material escolar en Ciudad Rodrigo: así se pueden solicitar

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha convocado subvenciones para la adquisición de libros de texto y material escolar para el curso académico 2025/2026.

Una convocatoria que tiene como objetivo "contribuir a abonar los gastos generados a las familias en la adquisición de libros de texto y material escolar, con el fin de mejorar las necesidades socioeconómicas más desfavorables, facilitar el acceso a la educación a toda la población en igualdad de condiciones y superar las desigualdades sociales".

Podrán beneficiarse de esta subvención aquellas personas cuya unidad familiar esté empadronada en el municipio de Ciudad Rodrigo. Si bien, deberán acreditar una antigüedad de seis meses anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOP de Salamanca.

Los hijos pueden cursar los estudios de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos y solicitantes que curse estudios de Educación Permanente de Adultos, durante el curso 2025/2026.

El Consistorio ha informado de que no serán subvencionables los uniformes escolares, ropa, material y calzado deportivo, mochilas, estuches, diccionarios, fotocopias, libros de lectura, ordenadores, impresoras, cartuchos de tinta, USB, e-books, discos duros, plataformas digitales, recibos de aportación cooperativa de aula y material que no sea didáctico escolar.

El plazo para la presentación de las solicitudes es de 15 días hábiles desde la publicación del extracto de convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca. Es decir, desde el 15 de octubre hasta el 4 de noviembre.

El importe de la ayuda para la compra de material escolar es de 80 euros para el segundo ciclo de Educación Infantil; de 100 euros para Educación Primaria y de 100 euros para Educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y educación permanente de adultos.

Las solicitudes se formalizarán en el modelo que figura en el Anexo de las Bases, se acompañará de la documentación indicada en la propia solicitud y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.