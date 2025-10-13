Muere un camionero de 54 años tras colisionar con un tren que luego descarriló en Carrascal de Barregas

Un camionero de 54 años ha fallecido este lunes tras colisionar con un tren de mercancías que luego descarriló en el municipio salmantino de Carrascal de Barregas.

El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada que informaba de la salida de vía de un camión a la altura del kilómetro 252 de la A-62, en el municipio salmantino de Carrascal de Barregas, sentido Portugal, que se había quedado volcado en medio de la vía férrea.

Posteriormente, han indicado que un tren de mercancías había colisionado con el camión y había descarrilado, el conductor del camión se encontraba herido y estaba inconsciente, mientras que en el tren no había personas heridas.

Desde la sala del 112 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, al Centro Coordinador de Emergencias, a Adif y a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil. En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de un hombre de 54 años.