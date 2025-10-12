Accidente mortal en La Cistérniga: fallece un motorista en la A-11

Un hombre de 52 años ha fallecido en un accidente de moto en el kilómetro 357 de la A-11, en La Cistérniga (Valladolid).

A las 13:56 horas se recibe una llamada en el 112 en la que se alertaba del accidente y que en esos momentos se encontraba consciente y se informa a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Sacyl, que moviliza una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario atiende al motorista, que es trasladado posteriormente en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid y, según informa Sacyl, posteriormente fallece en el hospital.