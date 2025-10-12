Muere un corredor cuando participaba en la Demandasaurus de Salas de los Infantes

Un hombre de 60 años ha fallecido esta mañana por causas naturales cuando participaba en la prueba deportiva de la marcha de montaña Demandasaurus en Salas de los Infantes (Burgos).

Una llamada a las 11:54 horas de este domingo alertaba al 112 de que el hombre, corredor de MTB, se había desvanecido y se necesitaba asistencia urgente, por lo que el Sacyl envía un helicóptero medicalizado hasta la zona y se avisa a la Guardia Civil (COS) de Burgos.

El dispositivo preventivo de la prueba deportiva y el personal del helicóptero atendieron al hombre y trataron de reanimarlo, pero nada pudieron hacer para salvarle la vida y falleció en el lugar.

Tras este trágico suceso, la organización de la Demandasaurus dio por finalizada la prueba y se canceló la entrega de trofeos que estaba prevista.