Dimite el alcalde socialista de Saldeana tras recibir amenazas de muerte: "Nos sobran ladrones"

El Ayuntamiento de Saldeana y una de las cartas con amenazas que recibió el alcalde PSOE de Salamanca

El alcalde del municipio salmantino de Saldeana, el socialista Pedro Martín ha anunciado su renuncia al cargo tras denunciar ante la Guardia Civil amenazas, incluso de muerte, por parte de un vecino que el pasado mes de abril llegó a amenazarle con agredirle con un horcón.

Tras anunciar su marcha, el PSOE de Salamanca ha mostrado, mediante un comunicado, su "repulsa, estupor y condena", en el que lamenta la "obligada dimisión" del alcalde.

La dirección provincial del PSOE, a través de su secretario general, David Serrada, ha hecho público "el aprecio, apoyo y agradecimiento" de los socialistas salmantinos hacia la figura del alcalde, Pedro Martín.

Asimismo, ha anunciado que todas las amenazas recibidas ya tienen la oportuna denuncia en la Guardia Civil. El líder de los socialistas salmantinos ha achacado la polarización de la políticas que "desde algunas personas y algunos sitios se está fomentando, y que trae sucesos como este".

Por ello, Serrada ha expresado que "es triste", pero que "no se puede tolerar" que algunas personas "honradas, dedicadas al servicio público, sirviendo veinticuatro horas a sus vecinos, trabajo por el que no reciben ni un solo euro".

En este sentido, ha lamentado que tengan que dejar su cargo porque "algunos energúmenos se dedican a amenazar y a utilizar la violencia".

En una de las misivas, compartidas por los socialistas, se puede leer: "No nos faltan recursos, nos sobran ladrones. Aquí hay mucho chorizo para tan poco pueblo. Ya van 15.000 euros por pasearte por el pueblo en bermudas que es para lo que vales. Eres un falso, un palabrero y un mentiroso".

"Es lamentable e inconcebible", ha manifestado también en este mismo sentido el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Fernando Rubio.

"Que un alcalde se tenga que ir porque ha recibido una amenaza de agresión con un horcón por parte de un vecino es intolerable".

Tras esta repulsa, el PSOE de Salamanca concluye sus declaraciones públicas mostrando un "total compromiso y disponibilidad" para facilitar la gobernabilidad en el Ayuntamiento del municipio.

"Nunca debería haberse roto. Esperamos que situaciones tan reprobables e injustificables como lo vivido por Pedro Martín nunca jamás vuelva a producirse", finalizan.