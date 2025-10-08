La haltera de la Universidad de Salamanca Marta García Rincón consigue el récord de España en arrancada

La haltera de la Universidad de Salamanca Marta García Rincón ha conseguido el récord de España en arrancada con 78kg, quedándose muy cerca de levantar 80 kilogramos en su tercer intento.

La salmantina lo ha logrado en el Campeonato del Mundo de Halterofilia celebrado desde el pasado 2 de octubre en Forde (Noruega), la gran cita del año en la que se enfrentan los mejores levantadores y el primer Mundial desde que se modificaron las categorías de peso corporal el pasado mes de junio.

Marta García Rincón participó en su nueva categoría de 48 kilogramos de peso corporal, una de las más exigentes de la competición y, pese a no conseguir medalla, logró levantar con éxito 87 kilogramos en dos tiempos en su segundo intento, ya que los jueces consideraron que el primero fue nulo con ese mismo peso por una ligera flexión del codo al realizar el jerk.

También en el plano internacional, Marta afrontará una nueva competición en apenas tres semanas, ya que se celebrará el Campeonato de Europa sub 23 a partir del día 28 de octubre. En este caso, viajará hasta Albania para intentar reeditar los buenos resultados del año pasado.