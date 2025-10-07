Largas colas en Salamanca para hacer una "entrevista exprés": 900 personas quieren trabajar en la hostelería

Largas colas en Salamanca para conseguir un empleo en el sector de la hostelería. 900 personas han acudido a la convocatoria del programa "Conexión hostelería: entrevistas de trabajo exprés" desarrollado entre la Junta de Castilla y León y las organizaciones empresariales salmantinas.

Durante todo este martes se están desarrollando las entrevistas que pretenden solucionar el desajuste entre oferta y demanda que existe en la hostelería de Salamanca.

Una veintena de empresas van a seleccionar a profesionales para que trabajen en sus negocios. Una vez cubiertas las plazas disponibles se creará una bolsa de empleo de la que se puedan ir asignando profesionales a las nuevas ofertas de trabajo en el futuro.

La hostelería es uno de los sectores que más está sufriendo la falta de profesionales. Emplea en la actualidad a 75.000 personas en Castilla y León.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha visitado esta edición de Conexión hostelería. Ha destacado los esfuerzos de intermediación que desarrolla el gobierno autonómico. También la apuesta por la formación para conseguir que los trabajadores puedan aprender lo que demanda el sector y que también se pueda facilitar el relevo generacional de los negocios hosteleros.

En los últimos dos años la Junta ha invertido 10 millones de euros en formación especializada para la hostelería. Se han celebrado 500 cursos con la participación de 5.300 trabajadores.

En esta iniciativa de intermediación laboral participa la Confederación de Hostelería de Castilla y León, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca y Cámara de Salamanca.