Un pueblo de Salamanca sella un boleto de la Primitiva premiado con casi 640.000 euros

En un municipio de casi 5.000 habitantes en Salamanca tienen motivos de sobra para celebrar. Y es que un premio de primera categoría del sorteo de este pasado sábado de la Primitiva ha dejado en total 639.063,05 euros.

Ha sido en Alba de Tormes donde se ha sellado el boleto acertante de los seis números del sorteo, que han sido el 39, 46, 25, 12, 41 y el 10. Por otro lado, al no haber ningún acertante de la categoría especial, que incluye el reintegro (2), nadie se ha llevado el bote.

El número complementario ha sido el 44 y el Joker el 4688212. Además de en Alba de Tormes, también se ha repartido un premio de primera categoría en Sangonera La Seca (Murcia).

Ha sido la Administración de Loterías número 1 de Alba de Tormes, en la Plaza Mayor del municipio, donde se ha sellado el boleto premiado con los casi 640.000 euros.

Al no existir acertantes de la categoría especial, el próximo sorteo de la Primitiva pondrá en juego un bote de 12,1 millones de euros.