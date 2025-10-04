Orca, una propuesta entre el funk, el soul clásico y el pop noventero, se lleva el concurso de bandas de Salamanca

El grupo Orca, natural de Salamanca, se ha alzado con el VI Concurso Municipal de Bandas que organiza el Ayuntamiento. La final del certamen se celebró este pasado viernes en la Sala B y en segunda posición quedó Candela Martín, mientras que el tercer lugar fue para Kuna.

La banda ganadora se fundó en la ciudad charra en 2023 a raíz de la conexión entre un grupo de amigos que comparten el mismo interés vital, formar un proyecto musical que fuera estable y basado en la interpretación y composición de temas propios.

Durante el viaje musical en estos últimos meses, la banda ha evolucionado y ha logrado encontrar un sonido eléctrico, gracias a las distintas influencias artísticas de los miembros. Se estrenaron en la mítica sala madrileña Funhouse en noviembre de 2024.

En la actualidad, Orca ofrece un espectáculo centrado en la fusión musical entre los ritmos funk, el soul más clásico y el pop noventero. Asimismo, busca abrazar un futuro compositivo que esté libre de etiquetas en el que se pueda explorar nuevas sonoridades.

El grupo está formado por Anna Hridnieva a la voz, Jesús Boyero al teclado, Manuel García a la batería, María Alejandra Delgado a la guitarra y Susana Alonso a la trompeta.

La banda ganadora ha conseguido de esta forma la grabación, mezcla y mastering de un disco completo con Arcane Planet Studios, con un máximo de 10 temas, un concierto en el programa de ferias 2026, uno de promoción del disco en la Sala B 2026, una sesión de fotos de estudio y la grabación de un videoclip.

Para el segundo puesto, el premio ha sido la grabación, mezcla y mastering de un disco completo con Arcane Planet Studios, con un mínimo de cinco temas y un máximo de 10.

El tercer lugar se ha llevado igualmente la grabación, mezcla y mastering de un disco con un mínimo de dos y un máximo de cinco temas.

El jurado estaba formado por Rubén Tostado y José Luis Barba, como representantes de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, y David Gómez, Javier Rubio y Juan José Rodríguez en calidad de expertos vinculados al sector musical, artístico y cultural de la ciudad.

Las cuatro bandas finalistas han obtenido, además, tres días de estudio de grabación en Arcane Planet para producir el tema que elijan.