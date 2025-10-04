La Lotería Nacional hace acto de presencia en Salamanca con un suculento segundo premio

Este sábado, 4 de octubre, ha dejado un buen puñado de alegrías en forma de premio de la Lotería Nacional en Salamanca, donde se ha vendido un al menos un boleto agraciado con el segundo premio dotado con 120.000 euros a la serie.

Gracias al 07.288, un agraciado se ha llevado 12.000 euros por cada décimo. El premio se ha vendido en el despacho receptor 64605, ubicado en la avenida María Auxiliadora, entre los números 45-47 de la vía.

Además de en Salamanca, el premio ha estado repartido en otras localidades de España como Pola de Laviana (Asturias), Conil de la Frontera (Cádiz), Cuenca, Moguer (Huelva), El Tablero (Las Palmas), Madrid, La Matanza de Acentejo (Santa Cruz de Tenerife) y Eliana (Valencia).

Por otro lado, el primer premio, dotado con 600.000 euros a la serie, es decir, 60.000 por cada décimo, ha caído íntegramente en Getxo (Bizkaia), gracias al número 62.251.