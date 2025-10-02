Doce años sin subidas: Salamanca congela de nuevo sus impuestos municipales

El concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, durante la presentación del proyecto, que se debatirá en el próximo pleno ordinario. Cedida

Buenas noticias para los salmantinos. El Ayuntamiento de Salamanca ha presentado el Proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2026 y no habrá subidas.

Por duodécimo año consecutivo, habrá la congelación de los cinco impuestos municipales, es decir, el de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), plusvalía, ICIO, IAE y el impuesto de vehículos, así como de la práctica totalidad de tasas y precios públicos.

El concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, ha sido el encargado de anunciar la medida este jueves, que se debatirá en el próximo pleno ordinario. Según explica, en estos doce años el IPC acumulado ha alcanzado el 27,4%, porcentaje que no se ha trasladado a los tributos locales.

“Los impuestos han permanecido congelados, e incluso bajaron en algunos casos, como el IBI en 2019, con una reducción del 5%. Esto acredita la voluntad municipal de proteger la economía de las familias y empresas salmantinas”, subrayó.

El proyecto contempla únicamente una actualización del 2,7%, equivalente al IPC interanual de agosto, en tarifas vinculadas a compromisos contractuales: agua y alcantarillado, servicios funerarios y cementerios, Mercado Central, estacionamiento del Centro de Transportes y depuración.

También se incrementarán las tarifas del transporte urbano, aunque se mantendrá congelado el bono-bus especial.

Rodríguez ha recordado que las tarifas del autobús urbano estuvieron congeladas entre 2015 y 2023, mientras el IPC subió un 21,3%.

A pesar del ajuste, recalca que seguirán siendo de las “más económicas de España”, con un servicio que el Consistorio subvenciona en un 75,5% de su coste.

Ajuste de la tasa de basura

El proyecto también incluye la revisión de la tasa por recogida de residuos, en cumplimiento de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, que obliga a vincular su importe a la generación de basura y garantizar la sostenibilidad del servicio.

El coste total asciende a casi 23 millones de euros, y el cálculo aplicará los coeficientes de modulación (+/-5%) introducidos en 2025 según el reciclaje y la evolución de los residuos. Para el 81% de los contribuyentes (viviendas), el incremento será de entre 1,14 y 1,35 euros al mes.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya había advertido de la obligación legal de recalcular esta tasa a medida que aumentan los costes del servicio, especialmente los del Centro de Tratamiento de Residuos de Gomecello, encarecidos en un 446,2% por nuevos impuestos estatales a vertederos y emisiones desde 2022.

“El Gobierno municipal reafirma su compromiso con la estabilidad fiscal, la protección del poder adquisitivo de los salmantinos y la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales, avanzando en un modelo de ciudad responsable, competitiva y socialmente justa”, ha finalizado el edil.