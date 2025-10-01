Paga 65 euros por comer en un restaurante de Salamanca y no da crédito: "Está tirado, pero cuidado con el café"

"¿Crees que es posible comer un menú degustación de seis platos en un restaurante con una estrella Michelin por 50 euros?".

Esta es la pregunta que ha lanzado el célebre influencer gastronómico Cocituber en uno de sus últimos vídeos culinarios. Él mismo hubiese dicho que no, hasta que probó un famoso y prestigioso restaurante de Salamanca en el que comió un menú por tan solo 50 euros. "Y te vas comido eh...", ha advertido.

El abulense ha visitado en los últimos días En la parra, un restaurante ubicado en el corazón de la ciudad del Tormes en el que probó diferentes elaboraciones culinarias que no solo lograron conquistar su paladar, sino que, además, superaron todas sus expectativas.

Cocituber comenzó la experiencia degustando un plato denominado 'Los aperitivos ibéricos'. Un pequeño bocado servido en una cuchara de madera de gran tamaño que, a juzgar por su reacción, entendió como una auténtica explosión de sabor.

El influencer continuó con la croqueta de Rocío, uno de los platos estrellas de la casa del que destacó su sabor. Si bien, ninguno de ellos le sorprendió tanto como el tercero, una ensaladilla rusa a la que, según explicó, "le meten un poquito de lengua ibérica y hacen como una mousse con la mayonesa".

Antes de probarla, Cocituber ya intuyó que probar esta elaboración iba a ser "una barbaridad". Y estaba en lo cierto, pues incluso se atrevió a afirmar que "si montas un negocio solo con esta ensaladilla, te forras".

Parece que este fue el plato que más sorprendió al abulense. Sin embargo, tampoco quiso hacer de menos las otras tres propuestas que completaron su menú.

Primero, un gazpacho con sus condimentos "maravilloso y con muchísima potencia", después, una recreación del mítico marmitako "muy bonita" y por la que el crítico gastronómico dio la enhorabuena al local, y para terminar, un guiso de oreja, boniato y chimichurri que, según confesó, estaba "buenísimo". "Super bonito y super trabajado, es la oreja llevada a su máxima expresión", apuntó.

Como broche final, En la parra deleitó a su comensal estrella con una tarta de queso, chocolate blanco y farinato, un embutido típico de la capital charra, que, en palabras de Cocituber, estaba "espectacular".

"Vaya menú, la verdad es que es un estrella Michelin muy muy muy barato", prosiguió el influencer antes de explicar que esta propuesta solo puede disfrutarse en las comidas de lunes a viernes.

Si bien, el abulense se llevó una sorpresa un tanto desagradable cuando le llevaron la cuenta. Y es que, aunque en ella pudo comprobar que efectivamente se trataba de un menú "tirado de precio", no pudo decir lo mismo de las bebidas, pues le cobraron 10 euros por dos botellas de agua y dos cervezas, y cinco por café.

"Hay una cosa que a mí no me gusta mucho de los menús degustación y es que me cobren por un café cinco euros", dijo al respecto.

A lo que añadió: "En este caso, me han metido un menú por 50 euros, que está muy bien, pero si te cobro dos aguas a cinco euros, dos cervezas a cinco euros y dos cafés a cinco euros cada uno, al final la cuenta queda en 65 euros el menú. Está tirado para ese precio, pero cuidado con el café que es caro", advirtió.

Ahora bien, pese a este agridulce final, Cocituber se marchó del restaurante "muy contento" con la experiencia gastronómica de la que pudo disfrutar en el establecimiento.

Un restaurante liderado por Rocío Parra y especializado en una cocina "basada en el producto de la tierra y de temporada", que ofrece "una experiencia gastronómica para disfrutar en cada momento" en un espacio "acogedor y elegante".