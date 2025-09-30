Vino y cultura se juntan en Aldeadávila de Ribera con tres días cargados de diversión y muchas actividades

Aldeadávila de la Ribera se va a convertir, un año más y del 24 al 26 de octubre, en el epicentro del vino y la cultura local con la celebración de la III Feria del Vino.

A lo largo de estos tres días habrá una amplia variedad de actividades centradas en el fomento del enoturismo y la vitivinicultura, con charlas, espectáculos musicales, catas y degustaciones gastronómicas.

Entre las actividades a destacar se encuentra la cata que dirigirá Carlos Capilla, director técnico del Consejo Regulador de la DO Arribes, la charla que impartirá el profesor titular de la Universidad de Salamanca y un showcooking a cargo de David Monaguillo.

Tampoco faltará el folclore, con varias actuaciones musicales y teatrales con las que completar un fin de semana en el que el vino de Arribes será el auténtico protagonista.

A continuación, pueden consultar el programa completo:

PROGRAMACIÓN FERIA DEL VINO 2025

Viernes 24 de octubre de 2025:

18:00 h. Inauguración de la III Edición de la Feria del Vino de Aldeadávila de la Ribera con el dios Baco. A continuación, pisada de uvas y degustación del mosto.

Lugar: PLAZA

19:00 h. RINCON CULTURAL con DEGUSTACIÓN DE VINO: CHARLA – COLOQUIO: “D.O. ARRIBES: La Geología detrás del Vino” con el profesor de la Universidad de Salamanca, Mariano Yenes Ortega.

Lugar: Salón de Actos / Centro Cultural

22:00 h. CONJURO DE LA QUEIMADA DE LAS ALQUIMISTAS DE LAS ARRIBES.

A CONTINUACIÓN, DEGUSTACIÓN DE LA QUEIMADA.

Lugar: PLAZA

23:00h. CONCIERTO DE FLAMENCO A CARGO DEL GRUPO “Ruedo flamenco). Lugar: Plaza.

Sábado 25 de octubre de 2025:

10:00h a 18.00h. CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA

11:00 a 14:30h. Apertura III Feria del Vino de Aldeadávila, 2026

Lugar: Recinto ferial (Inmediaciones Juego de Pelota del Santo Cristo)

12: 00 h. Inicio del espectáculo “Showcooking” (cocina en directo) a cargo de David Monaguillo con degustación de recetas de productos locales de Arribes del Duero. Organiza: “Ruta del Vino Arribes”.

Lugar: Recinto ferial (Inmediaciones Juego de Pelota)

18:00 h: Espectáculo público familiar del programa Provincia a Escena. (Cristóbal Pulchinella de Alauda, música en directo y Títeres)

Lugar: Salón de actos, C. Cultural

19:00 h. RINCÓN CULTURAL LITERARIO: Presentación del libro “Juan José, el torero” de Paco Cañamero.

Lugar: Plaza

20,30 h. Degustación de chorizo al vino

Lugar: Plaza

23:00 h. Actuación musical.

Lugar: Plaza

Domingo 26 de octubre de 2025:

11:00 a 14:30 h. Apertura III Feria del Vino de Aldeadávila, 2026

Lugar: Recinto ferial (Inmediaciones Juego de Pelota)

12.00 h. CATA DE VINOS D.O. ARRIBES a cargo de Carlos Capilla, director técnico del Consejo Regulador de la D.O. Arribes del Duero. Organiza: “Ruta del Vino Arribes”.

Aforo limitado. Reservas por WhastApp al teléfono: 658761043 antes del jueves 23 de octubre.

Lugar: Centro Cultural

14:45 h. Concierto Vermut musical. Lugar: Calle José Antonio Caballero.