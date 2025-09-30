Vino y cultura se juntan en Aldeadávila de Ribera con tres días cargados de diversión y muchas actividades
Del 24 al 26 de octubre la localidad salmantina celebra su III Feria del Vino.
Más información: Florentino García: “Las fiestas de Aldeadávila de la Ribera son el gran referente festivo de todas Las Arribes”
Aldeadávila de la Ribera se va a convertir, un año más y del 24 al 26 de octubre, en el epicentro del vino y la cultura local con la celebración de la III Feria del Vino.
A lo largo de estos tres días habrá una amplia variedad de actividades centradas en el fomento del enoturismo y la vitivinicultura, con charlas, espectáculos musicales, catas y degustaciones gastronómicas.
Entre las actividades a destacar se encuentra la cata que dirigirá Carlos Capilla, director técnico del Consejo Regulador de la DO Arribes, la charla que impartirá el profesor titular de la Universidad de Salamanca y un showcooking a cargo de David Monaguillo.
Tampoco faltará el folclore, con varias actuaciones musicales y teatrales con las que completar un fin de semana en el que el vino de Arribes será el auténtico protagonista.
A continuación, pueden consultar el programa completo:
PROGRAMACIÓN FERIA DEL VINO 2025
Viernes 24 de octubre de 2025:
18:00 h. Inauguración de la III Edición de la Feria del Vino de Aldeadávila de la Ribera con el dios Baco. A continuación, pisada de uvas y degustación del mosto.
Lugar: PLAZA
19:00 h. RINCON CULTURAL con DEGUSTACIÓN DE VINO: CHARLA – COLOQUIO: “D.O. ARRIBES: La Geología detrás del Vino” con el profesor de la Universidad de Salamanca, Mariano Yenes Ortega.
Lugar: Salón de Actos / Centro Cultural
22:00 h. CONJURO DE LA QUEIMADA DE LAS ALQUIMISTAS DE LAS ARRIBES.
A CONTINUACIÓN, DEGUSTACIÓN DE LA QUEIMADA.
Lugar: PLAZA
23:00h. CONCIERTO DE FLAMENCO A CARGO DEL GRUPO “Ruedo flamenco). Lugar: Plaza.
Sábado 25 de octubre de 2025:
10:00h a 18.00h. CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA
11:00 a 14:30h. Apertura III Feria del Vino de Aldeadávila, 2026
Lugar: Recinto ferial (Inmediaciones Juego de Pelota del Santo Cristo)
12: 00 h. Inicio del espectáculo “Showcooking” (cocina en directo) a cargo de David Monaguillo con degustación de recetas de productos locales de Arribes del Duero. Organiza: “Ruta del Vino Arribes”.
Lugar: Recinto ferial (Inmediaciones Juego de Pelota)
18:00 h: Espectáculo público familiar del programa Provincia a Escena. (Cristóbal Pulchinella de Alauda, música en directo y Títeres)
Lugar: Salón de actos, C. Cultural
19:00 h. RINCÓN CULTURAL LITERARIO: Presentación del libro “Juan José, el torero” de Paco Cañamero.
Lugar: Plaza
20,30 h. Degustación de chorizo al vino
Lugar: Plaza
23:00 h. Actuación musical.
Lugar: Plaza
Domingo 26 de octubre de 2025:
11:00 a 14:30 h. Apertura III Feria del Vino de Aldeadávila, 2026
Lugar: Recinto ferial (Inmediaciones Juego de Pelota)
12.00 h. CATA DE VINOS D.O. ARRIBES a cargo de Carlos Capilla, director técnico del Consejo Regulador de la D.O. Arribes del Duero. Organiza: “Ruta del Vino Arribes”.
Aforo limitado. Reservas por WhastApp al teléfono: 658761043 antes del jueves 23 de octubre.
Lugar: Centro Cultural
14:45 h. Concierto Vermut musical. Lugar: Calle José Antonio Caballero.