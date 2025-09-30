Salamanca construirá una nueva promoción de 55 viviendas protegidas en alquiler con garaje y trastero

El Consejo de Administración del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado este martes, 30 de septiembre, las bases que han de regir en la adjudicación de 55 viviendas protegidas en el barrio de Pizarrales.

Contarán también con 55 trasteros y un total de 56 plazas de garaje en la avenida Obispo Sancho de Castilla y estarán financiadas por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

Según recogen las bases, las personas solicitantes podrán ser físicas, aunque tendrán preferencia los jóvenes que sean menores de 36 años.

Se establecerá una reserva a favor de personas físicas que acrediten movilidad reducida (dos viviendas) y de personas jurídicas públicas o privadas sin ánimo de lucro (una vivienda), siempre que cumplan los requisitos señalados en las bases.

El plazo de presentación de solicitudes se comunicará próximamente.

Detalles

En el caso de las personas físicas, deberán estar empadronadas en Salamanca en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes, no ser titulares de otra vivienda, estar al corriente del pago de sus deudas con el Ayuntamiento o frente a la Seguridad Social, estar inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León.

También, acreditar unos ingresos familiares totales procedentes del trabajo personal o de pensiones contributivas, comprendidos entre 1 y 3,5 veces el IPREM ponderaros de acuerdo con la normativa de protección oficial, según el número de miembros de la unidad de convivencia.

Respecto a las personas jurídicas públicas o privadas sin ánimo de lucro, deben destinar la vivienda para residencia de personas relacionadas con el objeto social de la entidad y que cumplan los requisitos establecidos en las bases.

Respecto a las plazas de garaje sin vivienda, tendrán preferencia las personas adjudicatarias de las viviendas.

Para aquellas que no se alquilen a personas inquilinas, podrán optar personas físicas empadronadas en Salamanca o que presten servicios en centros de trabajo localizados en el término municipal, así como personas jurídicas que tengan su domicilio social o fiscal y desarrollen su actividad en Salamanca.

Esta nueva promoción se integrará en el parque municipal de vivienda protegida de alquiler a precio asequible, que alcanzará las 325 viviendas, a las que se sumará una nueva promoción de 33 viviendas protegidas de alquiler con garaje en la calle Túnel de la Televisión, cuya construcción se iniciará en 2026, expandiendo así el parque municipal que facilita el acceso a una vivienda a precios asequibles a las personas con más dificultades. Este edificio contará además con un garaje de cuatro plantas para un total de 222 plazas de estacionamiento, de manera que facilite el aparcamiento a los vecinos en una zona donde el Ayuntamiento construyó hace una década el párking gratuito en superficie de la calle La Radio.

Promoción

Con un presupuesto de adjudicación de 5.500.045,95 euros, la nueva promoción municipal para alquiler se levanta sobre una parcela de 1.500 metros cuadrados en la avenida Obispo Sancho de Castilla 20-30, una zona donde el Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (PMVU) ya ha construido otras promociones de vivienda pública.

Es un edificio en forma de prisma rectangular alineado con la calle y espacios públicos adyacentes, siguiendo la normativa urbanística vigente, compuesto por tres portales de cuatro plantas sobre rasante cada uno, para un total de 55 viviendas de dos dormitorios entre 51 y 65 metros cuadrados. Tres de las viviendas estarán adaptadas para personas con movilidad reducida, al igual que sus correspondientes plazas de garaje y trasteros.