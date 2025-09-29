Visitas guiadas por el cementerio de Salamanca para descubrir su "valor histórico y artístico": fechas y horarios

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, presenta el nuevo programa de visitas guiadas por el cementerio

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado el nuevo programa de visitas guiadas y el proyecto integral de señalización del cementerio San Carlos Borromeo.

El objetivo, tal y como ha informado el regidor, es "poner en valor su patrimonio histórico y artístico e incorporarlo de manera estable al circuito turístico de la ciudad".

El alcalde ha estado acompañado de los concejales de Salud Pública, Vega Villar, y de Turismo, Ángel Fernández, además de los profesionales que han colaborado en el proyecto.

El regidor ha destacado que se trata de un paso "natural" y, al mismo tiempo, de una "obligación moral" para una ciudad que atesora en su camposanto un compendio de "memoria, arte y urbanismo".

El proyecto incluye un plano turístico específico del recinto con la localización de los principales hitos, entre los que destacan tumbas de personajes ilustres, panteones de gran valor artístico y otros lugares destacados como la capilla, el crucero de San Cebrián, la cruz de los Irlandeses y el llamado Ángel de la Muerte.

Todos los puntos han sido "documentados con criterios históricos y patrimoniales" para poder asegurar "una visita didáctica y respetuosa". En total, han señalizado 39 puntos de interés mediante paneles informativos.

Una gran parte de ellos incorpora códigos QR que facilitan el acceso a contenidos en audio, permitiendo un recorrido autónomo y accesible para todos los públicos.

Además, han editado un tríptico con la información esencial y recomendaciones para la visita. El despliegue informativo permite convertir al cementerio en un espacio "interpretado, capaz de explicar su evolución, su arquitectura y las personas que allí destacan sin perder la solemnidad que exige su condición".

El cementerio San Carlos Borromeo, abierto en 1832, es un testigo privilegiado de la historia de Salamanca. Reposan figuras esenciales como Miguel de Unamuno, Filiberto Villalobos, Dorado Montero, Rafael Farina, Basilio Martín Patino o Agustín Casillas.

El alcalde ha recordado que el proyecto fue anunciado el pasado verano y que este lunes logran "culminar un compromiso con este dispositivo de señalización y una oferta de visitas que sitúan al cementerio en el lugar que merece".

Horarios de visitas guiadas

Junto a la señalización, el Ayuntamiento pondrá en marcha visitas guiadas gratuitas durante octubre. Serán los domingos 5, 19 y 26 con dos pases a las 11:00 y a las 12:30 horas.

Los grupos serán de, máximo, 25 personas y una hora de duración. Las reservas ya se pueden realizar en la web de salamancaymas.es.

El alcalde ha incidido en que estas se realizan "con absoluto respeto" al recinto. Tras este primer bloque, las visitas se integrarán en el programa 'Las llaves de la ciudad' con más pases hasta el 15 de diciembre.

De cara a 2026, el calendario contempla dos domingos al mes, con posibilidad de ampliación en función de la demanda y de la programación turística y cultural de la ciudad.