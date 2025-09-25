Las mejores smash burgers de España están en Salamanca: innovadores bocados con pan con oro o mermelada de bacon

Comer una hamburguesa con tus amigos, tu pareja o en solitario siempre es un gran plan. Las hay de muchos tipos y formas. Con unos ingredientes u otros. Clásicas o innovadoras. Pero en cualquiera de sus versiones, a todo el mundo le gustan.

Los salmantinos tienen un planazo este fin de semana. Santa Marta de Tormes se convierte en la sede del primer campeonato de hamburguesas smash del país y, hasta el próximo domingo, podrán probar las propuestas exclusivas que presentan los 14 restaurantes participantes y votar por su favorita.

Desde este jueves, a las 18:00 horas, y el viernes y domingo -de 12:00 a 00:00 horas-, los food trucks continuarán ofreciendo sorprendentes hamburguesas smash con la técnica de aplastar la carne sobre la plancha para lograr una textura jugosa en el interior y crujiente por fuera.

En esta edición, la originalidad de los ingredientes y la diversidad de combinaciones son uno de los atractivos del certamen. El público va a disfrutar de una experiencia gastronómica completa en la que cada detalle suma.

Las elaboraciones incluyen propuestas con panes brioche en tonos azulados, verdes, rosa glaseado o negro con oro. Además de mayonesa ahumada, jamón ibérico dulce, mermelada de guanciale, chédar rojo, salsa de pistacho o yema de huevo trufado.

El nivel de la competición ha ido en aumento día tras día por la calidad y la originalidad de las hamburguesas que se presentan en el certamen.

La edición Smash de The Champions Burger ya ha reunido a casi 800.000 personas en las diez ciudades que ha visitado. Ahora es el turno de que los salmantinos prueben estos manjares y descubran las burgers más innovadoras.

Durante estos últimos cuatro días, la votación estará en manos del público, que solo tiene que escanear el código QR impreso en el ticket de compra y valorar la hamburguesa según el pan, la carne, los ingredientes, la presentación y la originalidad.

Las tres propuestas más votadas serán las ganadoras de la parada y el campeón se anunciará este fin de semana.

La entrada es completamente gratuita y los ciudadanos podrán saborear estas hamburguesas en la Avenida de la Serna, 59; en Santa Marta de Tormes.