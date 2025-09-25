Carbayo destaca el papel decisivo de Salamanca en innovación tecnológica e IA: "Han venido para quedarse"

Carlos García Carbayo en el encuentro con las Academias Sanitarias de Castilla y León Fotografía: Ayuntamiento de Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha señalado que la innovación tecnológica y el desarrollo de la Inteligencia Artificial “han venido a Salamanca para quedarse”.

Lo ha hecho durante el encuentro que ha mantenido esta mañana en el Consistorio con las Academias Sanitarias de Castilla y León que celebran su XII Reunión Científica bajo el título de ‘Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en Ciencias de la Salud’, en la tarde de hoy en la Universidad de Salamanca.

Durante esta recepción, a la que han acudido representantes de la Academia de Farmacia de Castilla y León, también de la Academia de Medicina de Salamanca, Valladolid y el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacia de Castilla y León y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca se ha destacado el valor de la reunión.

Refuerza el papel de la ciudad como “espacio de diálogo científico y tecnológico” y ejemplo de excelencia académica a nivel nacional e internacional.

“Nos honran con su conocimiento, profesionalidad y su profundo compromiso social”, señaló el alcalde, refiriéndose al papel de estas instituciones que “se han adaptado a las necesidades de los tiempos, convirtiéndose en agentes muy activos en la sociedad para que se encuentre mejor informada y sea mucho más saludable”, añadió.

Por otra parte, García Carbayo trasladó un mensaje de agradecimiento y felicitación al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca coincidiendo hoy 25 de septiembre con el Día Mundial del Farmacéutico.

Recordó que el Ayuntamiento de Salamanca mantiene una estrecha relación de trabajo con dicha entidad salmantina a través de la puesta en marcha de campañas y acciones conjuntas de salud pública para la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos de vida saludables.

También, el Colegio es uno de los agentes colaboradores del programa ‘Salamanca Acompaña’, dirigido a la prevención y el abordaje de la soledad no deseada y el aislamiento social.

Como reconocimiento a la labor de la comunidad farmacéutica salmantina, la fuente de la Puerta de Zamora se iluminará esta noche de color verde.