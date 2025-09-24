Así se renovará el barrio Blanco de Salamanca: 108 viviendas nuevas y 60 plazas más de aparcamiento

El Ayuntamiento de Salamanca ha comenzado las obras que completarán la urbanización de la Avenida de Salamanca, en el barrio Blanco.

Se trata del tramo comprendido entre las calles Santa Rita, Regato del Anís y Río Jordán. Así lo ha destacado este miércoles el alcalde, Carlos García Carbayo, durante una visita a los trabajos en la denominada Unidad de Acción Nº 2 del Plan Especial de Reforma Interior 7 del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca.

El presupuesto de adjudicación es de 1.105.561,35 euros y, en primer lugar, se está procediendo al derribo de las últimas naves de la zona. Una vez la parcela esté limpia, acometerán la pavimentación de las calles.

Así como la renovación de 291 metros de tuberías de la red de abastecimiento de agua y cerca de 350 metros de la red de saneamiento. Además de la renovación de una treintena de luminarias de alumbrado con tecnología energéticamente eficiente.

A mayores, junto a unas 60 plazas de estacionamiento para vehículos, crearán con sus servicios una nueva calle peatonal paralela a la Avenida de Salamanca que contará en la zona central con un área de descanso con banco corrido modular en forma de U. Anexa a esta área.

Por otro lado, está prevista la creación de una nueva zona ajardinada de 3.361 metros cuadrados con riego automático, donde también irán plantados 53 árboles en alineación y ejemplares arbustivos.

Esta urbanización dará continuidad al bulevar verde que hay en la Avenida de Salamanca. En esta ya se ha remodelado la zona de juegos infantiles y pistas deportivas, además de crear una zona de aparatos biosaludables en el Parque San Juan Bosco y una zona para perros en los Jardines de San Enrique de Ossó.

La actuación conlleva una ordenación urbanística de la zona que permitirá a los propietarios la construcción de hasta 108 viviendas. Al menos un 10% de ellas serán públicas dado que parte del terreno corresponde al Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca.