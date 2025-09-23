El PP lleva al Congreso la situación de los trabajadores de la cárcel de Topas ante "el incremento de agresiones"

Los diputados del Partido Popular por la provincia de Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín, han anunciado que van a llevar al Congreso la situación de los trabajadores de la cárcel de Topas ante “el incremento de agresiones, cada vez más graves, por parte de los reclusos”.

Lo harán a través de dos baterías de preguntas con las que los parlamentarios salmantinos pretenden que el Ministerio del Interior dé “explicaciones satisfactorias” sobre los motivos por los que no ha habido “ni un solo sanitario a lo largo de todo el verano” en dicho centro penitenciario.

Además, exigen que aclare por qué siguen sin cubrirse las plazas de la RPT de sanitarios en el centro y si los internos han estado siendo atendidos por parte de facultativos de Sacyl, entre otras cuestiones.

En este sentido, la diputada salmantina María Jesús Moro ha calificado de “lamentable” y “chapuza” la situación vivida en la prisión este verano al “no haber contado con los dos sanitarios que tiene en activo, de los 10 que debería tener” y en un momento en el que, según ha comentado, han aumentado los ingresos y los traslados.

Del mismo modo, los diputados han manifestado su intención de que el Ministerio también aclare si tiene conocimiento de las denuncias por agresiones, por qué se ha aumentado la población reclusa “en más de un 60%” y los motivos por los que se trasladan presos "de perfil agresivo" desde otros centros penitenciarios a la cárcel de Topas.

Entre las preguntas, el PP de Salamanca también incluye otras cuestiones como si se han realizado todas las actuaciones necesarias para dotar de suficientes recursos humanos al Centro Penitenciario.

Asimismo, pretende conocer si se han dado garantías para los funcionarios, si se han realizado protocolos eficaces para hacer frente al incremento de internos, así como las medidas que se piensan adoptar para que estas agresiones no vuelvan a producirse.

“Si se confirman estos hechos, es muy grave que el Ministerio del Interior e Instituciones Penitenciarias sigan sin dar garantías a los funcionarios de prisiones y sigan sin atender sus reivindicaciones para que puedan desempeñar su trabajo con seguridad”, ha apuntado María Jesús Moro.