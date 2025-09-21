La Semana de la Movilidad del Ayuntamiento de Salamanca concluye con buses gratuitos en el Día Sin Coches

El Ayuntamiento de Salamanca se ha sumado un año más a la celebración del 16 al 22 de septiembre de la Semana Europea de la Movilidad con un programa de actividades con propuestas para todas las edades que busca concienciar a la ciudadanía sobre los beneficios de utilizar transportes respetuosos con el medio ambiente.

Bajo el lema ‘Movilidad para todas las personas’, ha tenido la finalidad de sensibilizar a la población sobre las consecuencias negativas que tienen el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte como el autobús urbano y los itinerarios a pie, así como la bicicleta y el patinete por los trayectos habilitados para estos vehículos.

Por ello, una vez más destacan las actividades educativas y pedagógicas para contribuir a una ciudad aún más saludable y con una mayor calidad de vida para sus habitantes.

Para dar ejemplo, el Ayuntamiento de Salamanca continúa implementando medidas que contribuyan a una ciudad limpia y respetuosa con el medio ambiente, a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático.

Así, durante los últimos años se han puesto en marcha iniciativas puestas para reducir la contaminación, con políticas transversales que actúan sobre la calidad del aire, la movilidad, el ruido, el tratamiento de residuos y los espacios y zonas verdes, entre otros aspectos.

La programación concluye mañana lunes, 22 de septiembre, con la gratuidad de los autobuses urbanos en el Día Sin Coches. Además, durante la mañana, varios actores de la compañía de teatro Kamaru recorrerán diversas zonas de paradas de autobuses de la zona centro realizando animaciones teatralizadas para fomentar el uso de este vehículo.

La jornada se completará por la tarde con la actividad ‘Karts ecológicos’ para niños y adultos, con animadores, de 17:00 a 20:00 horas en la Plaza de la Concordia.