Cinco heridos, entre ellos un bebé y dos niños, tras una salida de vía con vuelco en la provincia de Salamanca

Cinco personas, entre ellos un bebé de meses, un niño de 4 años y una niña de 3, han resultado heridos tras un accidente con la salida de vía y vuelco de un turismo en el kilómetro 44 de la CL-517, en Villar de Peralonso (Salamanca), como ha informado el 112.

Desde la sala del 1-1-2 se ha dado aviso la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil, una UEnE, dos ambulancias soporte vital básico y un equipo médico de Vitigudino. Posteriormente se anula la UVI móvil al no ser necesaria.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a cinco personas, una mujer de 30 años que es trasladada en la Unidad Enfermerizada de Emergencias al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

También a un bebé de meses, un niño de 4 años, una niña de 3 y un varón de 32 años que son trasladados en ambulancia soporte vital básico al mismo centro asistencial.

Caída de motoristas

A las 21:21 horas del viernes se producía en la Avenida Fernando Pessoa la caída de un motorista. En la rotonda con Luis Camoens, en Salamanca capital. Un varón de 33 años resultaba herido y se avisaba a Policía Local, Nacional y Sacyl.

A las 02:17 horas, también en Salamanca y en el Paseo del Tormes, en el puente Felipe VI, en Salamanca capital, se producía otra caída de moto con un varón herido, de 54 años. Se daba aviso a Policía Local, Nacional y Sacyl.

Los dos motoristas fueron trasladados en ambulancia soporte vital básico al C.A. Universitario de Salamanca