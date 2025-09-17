La Reina Letizia visitará Salamanca para presidir los actos del Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer

La Reina Letizia en una visita a la Comunidad, en imagen de archivo Peio García Ical

La Reina Letizia regresa a Salamanca con motivo del Día Mundial de Investigación del Cáncer. Un evento que lleva a cabo la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), de la que es presidenta de honor, y la Fundación Científica de la AECC.

La ciudad se convertirá el próximo 23 de septiembre en el epicentro de la investigación oncológica con la celebración del World Cancer Research Day 2025. Un evento que tendrá lugar bajo la presidencia de Su Majestad la Reina.

A las 11:30 horas, Letizia se dirigirá al Centro de Investigación del Cáncer (CIC), con sede en el Campus Miguel de Unamuno. En este espacio, recorrerá los laboratorios y observará en primera persona el trabajo que se realiza.

Un evento que se celebra bajo el lema 'La investigación del cáncer nos necesita a todos' y que continuará a las 12:30 horas con un acto central del día mundial de la investigación. Este se llevará a cabo en el edificio Dioscórides de la Universidad de Salamanca, en el Campus Miguel de Unamuno.

"El objetivo es resaltar el papel fundamental de la participación de los pacientes en la investigación del cáncer", afirman desde la Asociación Española contra el Cáncer.

Además, en el encuentro se darán cita destacados ponentes nacionales e internacionales, y también habrá interesantes mesas redondas. Una cita que coincide con el 25 aniversario del Centro de Investigación del Cáncer.

No es la primera vez que la Reina Letizia viaja a la Comunidad a un acto contra el cáncer. En 2024, la monarca asistió a una reunión en Zamora de la Asociación Española contra el Cáncer para analizar la actividad realizada en 2023 y los proyectos de 2024.

Por otro lado, en febrero de 2024, también visitó Salamanca para asistir a la presentación del proyecto 'Ciudad del español', una iniciativa con la que buscaban "innovar, actualizar, mejorar y reforzar" la imagen de la ciudad como destino para el aprendizaje de esta lengua.

Sin embargo, fue este mes de agosto cuando los Reyes visitaron por última vez la Comunidad. En este caso, lo hicieron tras los incendios que han arrasado Castilla y León dejando miles de hectáreas calcinadas y personas que han perdido sus viviendas, negocios o medios de vida.

Fue en el Lago de Sanabria donde la reina Letizia pudo hablar con algunos de los vecinos afectados y visitar las zonas que más dañadas se han visto por las virulentas llamas.