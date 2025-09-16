Cruz Roja atiende a 43 personas en las fiestas de Salamanca, 20 de ellas por síncopes y mareos en el concierto de Europe

Equipos de la Cruz Roja en la Plaza Mayor de Salamanca durante las fiestas

Cruz Roja en Salamanca ha concluido su dispositivo preventivo y sanitario desplegado durante las fiestas de la ciudad para el Ayuntamiento de Salamanca con un total de 43 atenciones sanitarias.

El operativo, desplegado en los eventos multitudinarios celebrados entre el 6 y 15 de septiembre, ha dado cobertura a los conciertos de la Plaza Mayor, el parque Elio Antonio de Nebrija, la plaza de la Concordia y los espectáculos de fuegos artificiales.

Casi la mitad de las intervenciones de Cruz Roja en estas fiestas se concentraron en el concierto de Europe, celebrado el domingo 14 de septiembre, con 20 atenciones en una sola noche (11 mujeres y nueve hombres con edades entre los 45 y 65 años), principalmente por mareos y síncopes provocados por las altas temperaturas y la elevada afluencia de público.

De estas, tres personas fueron evacuadas al hospital, dos por desvanecimientos y una por dificultad respiratoria.

En total, cuatro personas requirieron de evacuación y traslado al hospital durante las Ferias y Fiestas de Salamanca: tres en el espectáculo de Europe y una más en el concierto de Marta Santos por síncope. El resto de las atenciones se debieron, en su mayoría, a mareos y síncopes con alta in situ, además de una intoxicación etílica y algunas heridas leves.

A excepción de Europe, el desarrollo de los conciertos de Fiestas ha sido tranquilo.

El concierto de Siloé fue el segundo evento con más atenciones (5), seguido del de Medina Azahara (4), Marta Santos (4), Siempre Así (3), José Mercé (2), Los 40 Session (1), Antonio José (1), Lia Kali (1), la orquesta en la Plaza de la Concordia (1) y el concierto en Elio de Nebrija (1), y sin intervenciones en los fuegos artificiales.

Cruz Roja ha destacado la labor del equipo de voluntariado y personal de Socorros y Emergencias integrado por técnicos/as de emergencias sanitarias y transporte sanitario, personal de enfermería, operadores/as del Centro de Coordinación, psicólogos/as y socorristas, en coordinación con Protección Civil, Policía Nacional y Policía Local, destacando la colaboración ciudadana.

En comparación con años anteriores, los datos de 2025 se asemejan a 2023 cuando se realizaron 44 atenciones, y están por debajo de las pasadas fiestas de 2024, cuando Cruz Roja efectuó 55 intervenciones sanitarias.