Salamanca inaugura oficialmente sus fiestas este lunes con un pregón de honor y el concierto de una 'monstrua'

Este domingo, 7 de septiembre, Salamanca ha dado el pistoletazo de salida a sus ferias y fiestas en honor a Santa María de la Vega. Una cita para la que el Ayuntamiento ha ideado una extensa y atractiva programación repleta de actividades para niños, jóvenes y adultos.

Después de cerrar la semana con una ofrenda floral, fuegos artificiales y varios conciertos, la ciudad del Tormes encarará este lunes, 8 de septiembre, su segunda jornada de fiestas con más propuestas que, sin lugar a dudas, garantizarán el disfrute y la diversión de vecinos y visitantes.

Las actividades comenzarán a las 11:30 horas con la ludoteca en el parque de la Alamedilla, donde permanecerá hasta las 14:00 horas y de 17:00 a 20:30.

Al mediodía, la Asociación de Gigantes y Cabezudos ciudad de Salamanca, acompañados de la charanga La Escala, iniciarán desde el polideportivo municipal de La Alamedilla un recorrido que concluirá en el parque de la localidad.

Ya a las 13:00 horas, la Banda Municipal de Música se encargará de dar paso al pregón de ferias en la Plaza Mayor de Salamanca, que este año correrá a cargo de la investigadora y doctora salmantina Sara Cuadrado-Castaño, en reconocimiento a “su destacada trayectoria profesional en el ámbito de la investigación científica, así como a su compromiso con la divulgación del conocimiento y proyección del talento salmantino a nivel nacional e internacional”.

La investigadora pronunciará el discurso desde el balcón del Ayuntamiento tras la celebración de la misa en honor de Santa María de la Vega, patrona de la ciudad. Y al finalizar su pregón habrá un repique de campanas a cargo de Tomás Castañeda.

La fiesta continuará a las 19:00 horas en el Patio Chico con el espectáculo Collage, de la compañía Botproject, en el marco del XIX Festival de Artes de Calle.

Además, a las 19:00 y a las 22:00 horas están previstas las dos últimas funciones de la comedia Inmaduros en el Teatro Liceo.

Ya a las 20:30, el grupo salmantino Nessa, llegará al parque Elio Antonio de Nebrija para deleitar al público con versiones de bandas y artistas como ACDC, Guns N’ Roses, Neil Young, Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd, Bon Jovi o Metallica, entre otros.

Posteriormente Salamanca cerrará su segunda jornada festiva con el concierto de Rosario en la Plaza Mayor, en el que la célebre artista presentará su nuevo disco, Universo de Ley, en el que resume más de tres décadas de carrera musical, e interpretará todos sus grandes éxitos.

La pregonera

Nacida en Salamanca en 1978, Sara Cuadrado-Castaño cuenta con un incuestionable prestigio internacional, además de una amplia y reconocida trayectoria en la lucha contra el cáncer.

Se licenció en Biología y Bioquímica por la Universidad de Salamanca y recibió su título de Doctor tras un trabajo predoctoral que fue seleccionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, logrando el Premio Nacional Arquímedes para Jóvenes Investigadores en la disciplina de Biomedicina (2007).

Investigadora en el Departamento de Microbiología del Monte Sinaí de Nueva York, continúa diseñando viroterapias frente a cánceres como el carcinoma de pulmón, cerebro, mama, colon y melanoma.

Además, es pionera en el uso de virus para erradicar tumores y recientemente ha puesto en marcha en la Incubadora de Empresas Biotecnológicas del Ayuntamiento (Abioinnova) la empresa ViroFend Therapeutics, con la que implantará en Salamanca los ensayos clínicos de las investigaciones que desarrolla en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York, basadas en una tecnología innovadora consistente en el diseño de virus para tratar el cáncer.

Unas investigaciones que en los próximos meses comenzarán a ensayarse en humanos y que en fase preclínica han conseguido demostrar que cura el 100% de los casos de cáncer de colon y hace que el resto de tumores desaparezcan.