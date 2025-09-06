Salamanca se viste de fiesta este domingo: ofrenda floral a su patrona, fuegos artificiales y conciertos

Las ferias y fiestas de Salamanca en honor a Santa María de Vega arrancan mañana con una jornada llena de actividades para todos los públicos.

El Ayuntamiento ha preparado un programa diverso y completo que incluye desde eventos tradicionales como la ofrenda floral, hasta la comedia en el Teatro Liceo y un espectáculo pirotécnico para cerrar la noche.

La música también será protagonista en la Plaza Mayor, donde se presentarán el ganador del Concurso de Bandas, Benbow, y el popular grupo Siempre Así, prometiendo un inicio de fiestas inolvidable.

Eventos destacados

La jornada festiva comienza con el IV Concurso de elegancia de automóviles clásicos a las 10:30 horas, organizado por el Museo de Historia de Automoción. Para el público familiar, la Plaza de la Concordia acogerá la Ludoteca de Jardí i Carrer, una instalación de juegos de madera que fomentan la experimentación.

A las 12:00 y 18:30 horas, los pasacalles de Gigantes y Cabezudos recorrerán el centro de la ciudad. El Festival de Artes de Calle también arranca con el espectáculo de acrobacias "Lullaby" en el Patio Chico y el estreno de "Los Lumens", un pasacalles con personajes gigantes.

A las 19:00 horas, la tradicional ofrenda floral a Santa María de la Vega saldrá de la Iglesia del Arrabal.

Música y espectáculos

En la Plaza Mayor, la música será la protagonista con dos conciertos. Primero, el ganador del Concurso Municipal de Bandas, Benbow, presentará su música influenciada por artistas como Bon Jovi y Silvio Rodríguez.

Le seguirá el grupo sevillano Siempre Así, un referente de la rumba alegre y con raíces flamencas que ha conquistado a millones de personas a lo largo de su carrera.

La noche culminará con el espectáculo pirotécnico ‘Vulcanalia’ a las 22:00 horas, que iluminará el Puente Romano, y el encendido del recinto ferial de La Aldehuela a medianoche.

La Custom Biker Day llegará a la Plaza Mayor a las 12:30 horas en su decimotercera edición, mientras que el concurso hípico continuará en el Campo de Tiro y Deportes.

Las funciones de la comedia ’Inmaduros’, interpretada por Carlos Sobera y otros artistas, se llevarán a cabo en el Teatro Liceo a las 19:00 y 22:00 horas. Por su parte, la Ludoteca de Jardí i Carrer estará abierta de 11:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas, ofreciendo juegos de ingenio y agilidad para todos.