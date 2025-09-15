Salamanca busca sus mejores talentos jóvenes en artes circenses, de la música o magia con 12.000 euros en premios

El concejal de Juventud, Pedro Martínez, presenta el VII Festival de Jóvenes Talentos de Salamanca Ayto Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha presentado este lunes, 15 de septiembre, la VII edición del Festival Jóvenes Talentos. Una cita que pretende reconocer, premiar y promocionar el talento artístico y las habilidades creativas de chicos y chicas de entre 14 y 35 años.

La presentación de la convocatoria ha corrido a cargo del concejal de Juventud, Pedro Martínez, quien ha explicado que se repartirán un total de 12.000 euros en premios.

Según Martínez, la propuesta está enmarcada en el "apoyo permanente que presta el Consistorio al colectivo de los jóvenes mediante el impulso de actividades y programas" que responden a sus "demandas e intereses", así como a la "promoción y el fomento de la creatividad y el desarrollo de sus habilidades artísticas".

El festival, al igual que en ediciones pasadas, tendrá dos fases. Una primera de selección y otra de actuación. Habrá dos categorías, en función de la edad, de 14 a 21 años y de 22 a 35 años.

Para cada una de ellas habrá un primer premio de 2.000 euros, un segundo de 1.500 euros, un tercero de 1.100 euros, un cuarto de 800 euros y un quinto de 600 euros.

En total, habrá 10 modalidades: beat box, artes circenses, cuentacuentos, canción, interpretación musical, danza, microteatro, magia, poesía recitada o dramatizada y monólogos.

La participación será gratuita y las propuestas pueden presentarse de manera individual y colectiva, pudiéndose presentar una única candidatura por modalidad y hasta un máximo de dos.

Los interesados en participar en el festival tienen hasta el jueves, 16 de octubre, para presentar sus propuestas y han de dirigirse al Espacio Joven, tanto de manera presencial, como vía telefónica o correo postal.

Todas las propuestas seleccionadas en la primera fase del certamen se representarán en la gala final, que se celebrará el 7 de noviembre en el Teatro Liceo. Las bases del certamen pueden consultarse en la página web https://www.aytosalamanca.es/w/festival-jovenes-talentos.