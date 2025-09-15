Cancelan las charlas de una investigadora israelí en la USAL para "evitar cualquier incidente" tras la presión estudiantil

Imagen de archivo de una acampada en el campus Miguel de Unamuno de la universidad de Salamanca de estudiantes pro Palestina David Arranz Ical

Las facultades de Derecho y Psicología de la Universidad de Salamanca (USAL) han decidido cancelar las dos charlas que estaba previsto que impartiera la investigadora israelí Galit Nahari para "evitar cualquier incidente" tras la presión estudiantil.

No obstante, la decana de la Facultad de Derecho, María Ángeles Guervós Maíllo, y el decano de la Facultad de Psicología, Juan José García Meilán, han querido resaltar que "no es aceptable el señalamiento de una investigadora por el mero hecho de su nacionalidad".

En este sentido, han querido hacer "algunas reflexiones" sobre este hecho que ha terminado con la suspensión de las charlas que estaban previstas en ambas facultades de la doctora israelí.

Tanto Guervós Maíllo como García Meilán, que han firmado un comunicado conjunto, han precisado que las dos facultades han dado "sobradas muestras de respeto en la defensa de los derechos humanos".

Asimismo, han aclarado que condenan "firmemente" la crisis humanitaria "insostenible" que está sucediendo en los territorios palestinos.

Ahora bien, han defendido que Galit Nahari es una "experta reconocida internacionalmente en la detección de mentiras durante la entrevista policial".

"Sus trabajos son utilizados por investigadores y policías de todo el mundo y este es el interés académico y científico de los eventos programados", han añadido.

De esta manera, ambas facultades han zanjado su escrito asegurando que la universidad "es un espacio de libre debate intelectual y de concordia y respeto entre personas".

"Frontalmente en contra"

El sindicato Colectivo Estudiantil Alernativo (CEA) había mostrado horas antes en redes sociales su postura "frontalmente en contra de que los sionistas entren en nuestras facultades".

A través de un comunicado, el sindicato estudiantil acusaba a la Universidad de Salamanca de apoyar "el genocidio del pueblo palestino" y "especialmente tras los acuerdos a los que la USAL accedió tras la acampada por Palestina el curso pasado".

En este sentido, acusaban a la institución académica de pretender "dar espacio y voz a esta periodista israelí, abiertamente sionista" los próximos 16 y 17 de septiembre.

La publicación de acompañaban de distintas muestras de las redes sociales de la investigadora, señalando que "basta con echar un ojo" para "toparnos con sus publicaciones y compartidos que explícitamente apoyan la ocupación de Gaza y el exterminio del pueblo palestino".

"Además, la universidad israelí para la que trabaja colabora directamente con los servicios de seguridad del país, el ejército y empresas armamentísticas", han añadido.