Atropellan a tres personas, entre ellas un menor de dos años, en una calle de Salamanca

Tres personas han resultado heridas tras ser atropelladas por un turismo en Salamanca. La sala de emergencias 112 ha recibido una llamada alertando del suceso a las 19:47 horas de este domingo.

Los alertantes indicaban un atropello en la Avenida Padre Ignacio Ellacuría, dando como referencia el Mercadona que se encuentra en esta zona.

Las víctimas son una mujer de unos 30 años, un niño de 2 y un hombre de 25. Tal y como informaban, se encontraban conscientes pero con heridas.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local, la Policía Nacional y la sala de emergencias ha dado aviso a Sacyl, que envía una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.