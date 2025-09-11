'Salamanca a tope' regresa a la ciudad con 72 actividades para niños y jóvenes: música, deporte, cine y mucho más

‘Salamanca a tope’ regresa a la ciudad charra. El próximo viernes, 19 de septiembre, el Ayuntamiento reanudará el programa municipal que se celebrará los viernes y sábados hasta el 29 de noviembre con un total de 72 actividades.

Entre ellas se encuentran propuestas relacionadas con el deporte, la expresión artística y musical, la cocina, el cine, y, por supuesto, con salidas culturales para descubrir algunos de los espacios monumentales más destacados de la capital salmantina, como es el caso de Ieronimus y Pozo de Nieve.

Al igual que en ediciones anteriores, el programa también incluye propuestas temáticas para celebrar la noche de Halloween y la Navidad.

Un sinfín de planes que se dividirán en función de dos grupos de edad, las dirigidas al público entre 7 y 13 años, que se iniciarán a partir de las 19:00 horas, y las de 14 a 30 años, a partir de las 22:00 horas.

La mayoría de las actividades se celebrarán en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’, aunque también llegarán a otros espacios culturales de la ciudad e incluso a los Huertos Urbanos.

La programación completa puede consultarse en la web www.salamancaatope.org. En ella, también se puede realizar las inscripciones. El formulario de inscripción diferencia las actividades en función de la edad, por lo que los menores deberán adjuntar la autorización del progenitor o tutor.

Según explican desde el Ayuntamiento, la iniciativa se enmarca en la “firme apuesta municipal” por el fomento de un ocio nocturno, saludable y de calidad como instrumento de prevención de adicciones con y sin sustancia entre niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 7 y los 30 años.