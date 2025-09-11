Herido un niño de siete años tras ser atropellado por un coche en Santa Marta de Tormes

Imagen de la calle donde se ha producido el atropello Google Maps

Un niño de siete años ha resultado herido en la tarde de este jueves, 11 de septiembre, tras haber sido atropellado por un coche en Santa Marta de Tormes (Salamanca).

Según informa el 112 Castilla y León, ha ocurrido sobre las 17:20 horas en la calle Don Ricardo Marcos, a la altura del bar Génesis.

La sala de operaciones ha recibido varias llamadas que informaban de lo ocurrido y solicitaban asistencia sanitaria para el menor, que estaba consciente, pero presentaba un golpe en la cabeza y en la rodilla.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Policía Local de Santa Marta y personal sanitario en una UVI móvil de Sacyl en la que finalmente el herido ha sido trasladado al hospital de Salamanca.