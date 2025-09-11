La Junta confirma un caso de gripe aviar en un águila calzada recogida en Salamanca

La Junta de Castilla y León ha confirmado un caso de gripe aviar en un ejemplar de águila calzada en Pedraza de Alba (Salamanca).

El animal fue localizado el pasado 16 de agosto en el entorno de la localidad salmantina con síntomas nerviosos y, siguiendo los protocolos establecidos ante la aparición de posibles enfermedades o intoxicación de fauna silvestre, los responsables veterinarios del Centro de Recepción de Fauna Silvestre de Salamanca dieron cuenta a los servicios veterinarios de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para la toma de muestras y su posterior análisis.

Una vez analizadas dichas muestras en el laboratorio nacional de referencia de Algete, se ha comprobado mediante la técnica de PCR la existencia de animales positivos al virus Influenza Aviar (H5N1).

Por ello, la Junta de Castilla y León ha reforzado la prevención, el control y la vigilancia de las medidas de bioseguridad que se aplican en las explotaciones avícolas del entorno de Pedraza de Alba, aunque avisa de que este positivo "no supone ningún riesgo para la salud pública".

En este sentido, explica que la variante del virus H5N1 que está circulando este año por Europa no posee una capacidad significativa de transmisión al ser humano y que el agente patógeno no puede ser transmitido a través del consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos derivados de estos.

Si bien, independientemente de ello y de que, según los expertos en sanidad animal, el riesgo de contagio entre los trabajadores expuestos a animales enfermos es bajo, desde la Junta de Castilla y León recomiendan intensificar las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas, comunicar de inmediato cualquier sospecha y minimizar el contacto con aves silvestres que muestren síntomas o estén muertas para evitar la dispersión.