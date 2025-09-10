Tres agentes de la Policía Nacional reaniman a un hombre de 70 años en parada cardiaca en Salamanca

La mañana de este miércoles ha dejado momentos de gran tensión en el Paseo de la Estación de Salamanca.

Alrededor de las 09:50 horas, un hombre de unos 70 años se desplomaba repentinamente en plena vía pública y comenzaba a convulsionar.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112 y fuentes policiales a este medio, la situación se complicó rápidamente cuando la víctima entró en parada cardiorrespiratoria.

En ese momento, tres agentes de la Policía Nacional que se encontraban en la zona iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación.

Durante varios minutos practicaron maniobras de RCP en plena calle, hasta conseguir que el hombre recuperase constantes vitales.

Instantes después se desplazaron los servicios sanitarios, que trasladaron al hombre al Hospital de Salamanca una vez estabilizado.

Por el momento se desconoce su evolución médica.