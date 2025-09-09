La nueva empresa que creará 250 empleos en cinco años en Salamanca inicia su actividad

Stemia, la empresa liderada por Juan Manuel Barrionuevo, ha arrancado este martes, 9 de septiembre, su actividad en Salamanca. Se trata del primer 'venture intelligence hub' europeo y prevé crear hasta 250 empleos en los próximos cinco años.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha participado en la puesta de largo de la empresa en el Espacio de Innovación Tecnológica Tormes+. El proyecto tiene como objetivo redefinir las profesiones del futuro en la era de la inteligencia artificial.

Para ello, combinará jóvenes talentos con agentes de IA para ofrecer soluciones a los retos reales que se le presentan a las empresas de sectores como la energía, la salud, la logística o las finanzas.

Carbayo ha agradecido a Barrionuevo que, a pesar de no ser salmantino ni tener ningún vínculo, apueste por Salamanca para ejecutar un proyecto "de esta magnitud", ya que esto indica que ha visto "el ecosistema propicio para dar este paso".

"Al mismo tiempo lanza un mensaje claro que vengo señalando desde que comenzamos a hablar de Salamanca tech. En esta ciudad ya no nos tenemos que frotar los ojos para creernos que lo que está sucediendo no es una utopía o un sueño. Es una realidad palpable y cuantificable, y esta mañana lo estamos viviendo aquí", ha subrayado.

Desde 2019, el empleo tecnológico ha crecido un 24% en Salamanca con 537 nuevos puestos solo en I+D, según la Fundación Cotec.

Ya el año pasado el 4,1% de los trabajos era tecnológico, lo que implica 2.703 personas afiliadas. El sector I+D concentra más de la mitad de esta afiliación, con 1.387, y Salamanca es la provincia que más aumentó la intensidad tecnológica de su mercado laboral entre 2013 y 2024 en nuestro país.

Para regidor, es "todo un honor" que el Espacio de Innovación Tecnológica Tormes+ empiece a gestar un "proyecto de este calado", ya que viene a "reforzar ese ecosistema tecnológico que crece año a año con empresas que, en algunos casos, son referencia internacional".

"Un ecosistema que se vale del enorme talento que se forma en nuestras universidades", ha resaltado el alcalde charro.

Por su parte, Barrionuevo, que además de CEO de Stemia es presidente ejecutivo de Copernion, ha subrayado que el objetivo no es entrenar a jóvenes para utilizar la IA, sino "entrenar a la IA para trabajar con humanos".

Desde su creación, la empresa ha creado ya una veintena de puestos de trabajo, con el objetivo puesto en los 250 en el próximo lustro.

El CEO de Stemia ha destacado que la compañía "tiene una estructura sólida: inversores como Copernion, acuerdos con grandes tecnológicas y un modelo de ingresos basado en productividad real y propiedad intelectual". Además, ya proyecta su expansión a otras regiones.