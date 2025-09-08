Salamanca celebra a la Virgen de la Vega: devoción en la Catedral y Rosario en la Plaza Mayor

Actos con motivo de la festividad de Santa María de la Vega, Patrona de Salamanca Jesús Formigo ICAL Archivo 2024

Salamanca despierta hoy con un pulso especial. Es 8 de septiembre y la ciudad honra a Santa María de la Vega, su patrona, en una jornada que mezcla devoción, música, cultura y calle.

Desde primera hora, las calles del centro respiran un aire distinto: gente en los balcones, vecinos que se dirigen a la Catedral Nueva para la misa solemne, turistas que se cruzan con charangas y cabezudos, y una Plaza Mayor que ya se prepara para vivir uno de los momentos más simbólicos del año con el pregón de Ferias.

La cita, que se repite cada mes de septiembre, no es solo un acto religioso ni un evento cultural más. Es el día en que Salamanca se mira en el espejo de su historia y se reafirma como ciudad de tradiciones vivas que, al mismo tiempo, se abre a la fiesta y a la modernidad.

Entre lo solemne y lo festivo

La jornada arranca con la misa en honor a la patrona en la Catedral Nueva, un momento que cada año congrega a cientos de fieles y que marca el inicio oficial de las celebraciones.

Poco después, la Plaza Mayor se convierte en escenario de música y palabra: la Banda Municipal ofrece un concierto a las 13:00 horas y, a continuación, la investigadora y doctora salmantina, Sara Cuadrado, será la encargada de pronunciar el pregón de Ferias, preámbulo del tradicional repique de campanas a las 14:30 horas.

Mientras tanto, en las calles el ambiente es otro. Charangas y cabezudos recorren el centro desde las 12:00 horas, repitiendo por la tarde, acompañados de la expectación de los más pequeños.

Y en la Alamedilla, los más pequeños encuentran su espacio en la ludoteca del XIX Festival de Artes de Calle, que vuelve también con acrobacias y humor a las 19:00 horas en el Patio Chico.

Tarde de cultura, noche de música

La oferta cultural no se detiene hoy. El Teatro Liceo acoge dos funciones de Inmaduros, a las 19:00 y 22:00 horas, una comedia que promete risas en un día marcado por la intensidad emocional.

En paralelo, el parque de Nebrija acogerá a las 20:30 horas el concierto de Nessa, un quinteto salmantino con ADN rock que combina versiones de clásicos como Queen o AC/DC con temas propios.

Pero el gran foco de la jornada volverá a estar en la Plaza Mayor, donde Rosario Flores subirá al escenario a las 22:00 horas para repasar más de tres décadas de carrera y presentar su último trabajo, Universo de Ley.

Un concierto que, como cada año, reunirá a miles de personas en un espacio que se convierte en el corazón de las Ferias y Fiestas de Salamanca.

Puedes consultar la programación completa aquí: