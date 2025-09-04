“Invadid nuestras casetas y disfrutad de Salamanca”: la Feria de Día arranca con sabor y ambiente festivo

El primer brindis de la Feria de Día ya ha tenido lugar en la Plaza del Mercado.

Allí, este jueves, se inauguró una de las citas más esperadas de las Ferias y Fiestas de Salamanca, que hasta el 15 de septiembre convertirá a la ciudad en un gran escenario gastronómico y festivo.

Un total de 28 casetas se reparten por cinco espacios emblemáticos del centro, la Plaza del Mercado, Plaza de los Bandos, calle Rector Lucena, Rúa Mayor y el parque de la Alamedilla, para ofrecer a salmantinos y visitantes una manera distinta de disfrutar las fiestas: en la calle, entre pinchos, música y buen ambiente.

“Es una de las actividades más importantes del año para nosotros”, subrayó Jorge Carlos Moro, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, que animó a la gente a acercarse “con confianza, porque hay mucha calidad, un control sanitario riguroso y la ilusión de los profesionales que hacen posible que todos disfruten”.

Moro también quiso reconocer el esfuerzo de los hosteleros: “Sin ellos, que sacrifican días de descanso y redoblan su trabajo, sería imposible que la Feria de Día funcionara como lo hace cada año”.

Pinchos, música y seguridad

Las casetas abrirán de 12:00 a 00:30 horas, ampliando hasta la 1:00 en vísperas de festivos. La música, regulada en dos franjas, de 12:00 a 16:00 y de 19:00 al cierre, busca equilibrar la fiesta con la convivencia vecinal.

Cada establecimiento podrá servir hasta cuatro pinchos, incluido el tradicional pincho de feria, y un pincho de cuchara al mediodía. Además, el público podrá votar el mejor a través de una aplicación con código QR.

La seguridad alimentaria está garantizada con controles de aceites, productos y superficies, en colaboración con empresas salmantinas, mientras que el Ayuntamiento refuerza el dispositivo con 72 servicios policiales, seis más que el año pasado, para vigilar horarios, ruidos y orden público.

Jorge Carlos Moro, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca Luis Cotobal

Sostenibilidad y actividades paralelas

Otro de los puntos fuertes es el compromiso con la sostenibilidad. Las casetas dispondrán de contenedores específicos para separar vidrio, envases y aceite usado, con el apoyo de Ecovidrio, Ecoembes y Por Siete.

La limpieza se intensificará cada noche con recogida de basuras y baldeo, “para que Salamanca amanezca con normalidad”, en palabras del concejal Fernando Carabias.

La Feria de Día también se abre a la participación social: el 7 de septiembre la ciudad celebrará el Custom Biker Day con una ruta motera, y el 10, la Alamedilla acogerá un espectáculo de magia con Insolamis, asociación que trabaja con personas con discapacidad intelectual.

Con este arranque, la Asociación de Hostelería vuelve a situarse en el centro de la vida festiva de Salamanca, demostrando que la hostelería no solo es motor económico, sino también parte esencial de la identidad de esta ciudad.

“Que la gente invada nuestras casetas, que vengan y disfruten, porque la Feria de Día ya es patrimonio sentimental de Salamanca”, resumió Moro, levantando su copa al grito de “¡Viva la Virgen de la Vega!”.