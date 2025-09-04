Villamayor anuncia una rebaja histórica del IBI en 2026 tras liberar 285.000 euros del transporte metropolitano

El teniende de alcalde y el primer edil de Villamayor, Daniel Velasco y Ángel Peralvo Archivo

Villamayor afrontará el próximo ejercicio con una noticia esperada por muchos vecinos: la rebaja del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

El Ayuntamiento ha confirmado que en 2026 el recibo de este tributo municipal se reducirá entre un 10% y un 15%.

La decisión ha sido posible tras la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación del transporte metropolitano, anunciado por la Junta de Castilla y León, que asume íntegramente el coste del servicio a partir de este mes de septiembre.

Esto permitirá liberar los 285.000 euros que hasta ahora el Ayuntamiento de Villamayor tenía que destinar a la cofinanciación, y reasignarlos para aliviar la carga fiscal de los hogares.

El recuerdo de 2024 sigue presente en el municipio. Aquel año, el Consistorio se vio obligado a subir el tipo impositivo del IBI del 0,62 al 0,78 ante la caída de ingresos variables como el ICIO o las plusvalías.

Fue una medida impopular, muy criticada, que supuso un incremento del esfuerzo fiscal del 26%. Ahora, con la estabilidad económica alcanzada y la mejora de las cuentas municipales, se inicia el camino inverso.

El alcalde, Ángel Luis Peralvo, lo resumió en una idea clara. “Nuestro compromiso siempre fue devolver a los vecinos parte del esfuerzo que se les pidió en 2024 en cuanto la situación lo permitiera”.

Según señaló, además de mantener la calidad de los servicios básicos, el Ayuntamiento ha seguido invirtiendo en mejoras de infraestructuras y espacios del municipio, por lo que la rebaja del IBI llega como una forma de restablecer el equilibrio fiscal y “hacer de Villamayor un lugar más justo y habitable para todos”.

La reducción no será puntual. El objetivo del equipo de Gobierno, explican, es ir recuperando de forma progresiva el tipo impositivo aplicado en 2023 (0,62) e, incluso, dejar la puerta abierta a nuevas bajadas en el futuro si las cuentas lo permiten.

La previsión es aprobar formalmente la medida en los próximos plenos, con entrada en vigor en el ejercicio 2026.