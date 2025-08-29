Herido un septuagenario tras ser atropellado en Béjar: ha sido trasladado al hospital

Un hombre de 77 años ha resultado herido tras ser atropellado por un coche en Béjar (Salamanca).

Según informa el 112, ha ocurrido en la Plaza de España de la ciudad sobre las 12:45 horas de este viernes, 29 de agosto, cuando la sala de operaciones ha recibido una llamada alertando de lo ocurrido y solicitando asistencia sanitaria para el septuagenario que, aunque se encontraba consciente, estaba herido en una rodilla.

Rápidamente se ha personado en el lugar de los hechos personal sanitario de Sacyl en una UVI móvil en la que finalmente el hombre ha sido trasladado al Hospital Virgen del Castañar de Béjar.