'La gran búsqueda', el musical benéfico protagonizado por sanitarios que acercará el universo Disney a Salamanca

El grupo de teatro Hakuna Causa, integrado por profesionales sanitarios del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, ha presentado este viernes, 29 de agosto, un musical benéfico para ayudar a la investigación sobre el Sarcoma de Ewing y al acompañamiento económico de las familias afectadas por esta enfermedad.

La iniciativa, a favor de la asociación La Sonrisa de María, corre bajo el título de 'La Gran Búsqueda' y consiste en una propuesta escénica cargada de música, emoción y compromiso social que se representará el próximo domingo, 21 de septiembre, en el Auditorio Calatraba de la ciudad, en dos pases previstos para las 17:00 y las 19:30 horas.

El espectáculo recorrerá algunas de las escenas y canciones más icónicas del universo Disney a través de intérpretes, todos ellos sanitarios, que se subirán al escenario de forma desinteresada para protagonizar diferentes actuaciones que incluyen temas tan emblemáticos como 'Bajo el mar', 'Un mundo ideal', 'Suéltalo' y otras bandas sonoras de películas históricas como La Sirenita, El Rey León, Frozen, La Bella y la Bestia o Aladdín.

Las entradas tienen un precio de 10 euros y se pueden adquirir en las oficinas de Internacional Web de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 o a través de WhatsApp. Además, se ha habilitado una fila 0 para quienes deseen colaborar sin asistir al evento.

Toda la información sobre el evento se puede consultar a través del correo electrónico info@lasonrisademariaoficial.es

Los organizadores del evento han expresado que este proyecto se debe a su creencia de que "el arte puede cambiar las cosas y hacer el mundo un poquito mejor". "Por eso lo vivimos con mucha ilusión y entusiasmo", apuntan.

La cita cuenta, además, con la coordinación de Claudio Mogilner, CEO de Internacional Web, y el respaldo de la Junta de Semana Santa de Salamanca, cuyo presidente, Francisco Hernández Mateo, ha facilitado el uso del teatro y personal técnico para ambas funciones.

Cabe recordar que La Sonrisa de María, la asociación a la que se destinarán los fondos, fue creada por María Caamaño Múñez, quien padece esta rara enfermedad y es conocida como 'la princesa futbolera guerrera' que ha convertido su experiencia en un motor de ayuda a otras familias, y el torero Gonzalo Caballero.