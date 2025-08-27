Rescate en el pantano de Almendra: auxilian de madrugada a los ocupantes de una lancha a la deriva
Guardia Civil y Bomberos de la Diputación de Salamanca participaron en el operativo, que concluyó sin heridos.
Más información: Robo violento en un bar de Salamanca: dos mujeres detenidas tras intimidar a los dueños y destrozar el local
Noticias relacionadas
Un susto en el pantano de Almendra acabó en la pasada noche con un operativo de rescate coordinado entre la Guardia Civil y los Bomberos de la Diputación de Salamanca.
Los ocupantes de una embarcación que navegaban por la zona del reculaje quedaron a la deriva tras sufrir una avería en el motor, lo que les impidió maniobrar y regresar por sus propios medios a la orilla.
La alerta movilizó a efectivos de la Comandancia de Salamanca y a bomberos de la Diputación, que lograron localizar la lancha y remolcarla hasta un lugar seguro.
La intervención se prolongó hasta la madrugada, momento en el que finalizó el dispositivo con todos los tripulantes a salvo.
Fuentes del operativo confirmaron que ninguno de los auxiliados necesitó asistencia sanitaria, por lo que el incidente se resolvió sin consecuencias personales.