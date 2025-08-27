Rescate en el pantano de Almendra

Rescate en el pantano de Almendra GC

Salamanca

Rescate en el pantano de Almendra: auxilian de madrugada a los ocupantes de una lancha a la deriva

Guardia Civil y Bomberos de la Diputación de Salamanca participaron en el operativo, que concluyó sin heridos.

Un susto en el pantano de Almendra acabó en la pasada noche con un operativo de rescate coordinado entre la Guardia Civil y los Bomberos de la Diputación de Salamanca.

Los ocupantes de una embarcación que navegaban por la zona del reculaje quedaron a la deriva tras sufrir una avería en el motor, lo que les impidió maniobrar y regresar por sus propios medios a la orilla.

La alerta movilizó a efectivos de la Comandancia de Salamanca y a bomberos de la Diputación, que lograron localizar la lancha y remolcarla hasta un lugar seguro.

policia local salamanca (1).jpg

La intervención se prolongó hasta la madrugada, momento en el que finalizó el dispositivo con todos los tripulantes a salvo.

Fuentes del operativo confirmaron que ninguno de los auxiliados necesitó asistencia sanitaria, por lo que el incidente se resolvió sin consecuencias personales.