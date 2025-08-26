Una biblioteca al aire libre en Salamanca: las familias disfrutan de cuentacuentos y actividades de animación

El concejal de Educación, Luis Sánchez, comparte con las familias esta jornada lúdico-educativa

El Ayuntamiento de Salamanca ha desarrollado en el mes de agosto en el parque de los Jesuitas el programa socioeducativo 'Al aire libro' con el objetivo de fortalecer el vínculo entre lectura y vida familiar en los espacios públicos.

Esta iniciativa es un programa de lectura y creatividad en parques y espacios verdes de Salamanca para animar a leer en familia desde la primera infancia.

Previamente, en el mes de julio, el parque de San Francisco acogió las actividades con gran éxito de participación, tal y como ha destacado el concejal de Educación, Luis Sánchez, quien ha compartido esta jornada con las familias.

El proyecto de dinamización de la biblioteca al aire libre consiste en sesiones de cuentacuentos, talleres y actividades de animación a la lectura. La actividad comienza cada día con media hora de lectura inicial para los bebés, álbumes ilustrados, cómics y libros informativos.

Posteriormente, tiene lugar la sesión de narración y a las 12:45 horas se celebra un taller de creatividad en el que se entrega a cada familia un kit de materiales para que se realice la actividad propuesta.

Las familias podrán participar en las actividades hasta el viernes 29 de agosto. El horario es de 11:30 a 13:30 horas.