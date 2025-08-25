Pantallas informativas y mensajes para evitar accidentes en Salamanca: "Hay que concienciar a la ciudadanía"

El concejal de Protección Ciudadana y Tráfico, Ángel Molina, presenta la campaña de concienciación sobre la seguridad vial

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha una campaña de seguridad vial para concienciar a conductores y peatones sobre el uso responsable de las vías, así como promover un entorno seguro en las mismas.

Según ha destacado el concejal de Protección Ciudadana y Tráfico, Ángel Molina, esta iniciativa tiene como finalidad "concienciar a la ciudadanía salmantina sobre determinadas conductas causantes de accidentes, con la finalidad de invitar a la reflexión, adoptando comportamientos correctos en las vías, que deriven en su reducción".

De este modo, han previsto planes de actuación de seguridad vial con distintas medidas, que tienen el propósito de actuar en diferentes ámbitos de la seguridad vial como los usuarios, las vías o los vehículos.

Para ello, mostrarán mensajes informativos y de concienciación en las pantallas de tráfico instaladas en la ciudad y en los autobuses urbanos. Cada mes las destinarán a un tema en concreto relacionado con las principales causas de siniestralidad.

La campaña, según ha informado el concejal, comenzará este mismo mes de agosto y, junto al mes de septiembre, estará enfocada a los peatones con cuestiones como el cruce seguro de las vías o el respeto a las normas viales.

Asimismo, durante el mes de octubre centrarán la campaña en el uso del cinturón. En este sentido, insistirán en cuestiones como fomentar su uso o la incidencia positiva que tienen en los accidentes.

En noviembre, se tratará sobre los VMP. Para ello, trabajarán aspectos como la visibilidad, respeto a las normas de circulación, uso de medios de protección personal y lugares seguros de circulación.

El mes de diciembre tendrá el alcohol como protagonista y se abordarán cuestiones como el conocimiento de las tasas, la pérdida de condiciones para la circulación, el aumento del número de accidentes o su afectación al volante.

En enero el tema será el uso del móvil al volante y en febrero sobre la velocidad. En este caso, abordarán temas como los límites de las vías o evitar riesgos por exceso de velocidad.

Por otro lado, en marzo, el tema principal serán las motocicletas y se abordarán cuestiones como el respeto a las normas de circulación, la conducción negligente, el uso de medios de protección personal o la velocidad.

La campaña terminará en abril con las bicicletas como protagonistas y el enfoque irá dirigido a la visibilidad, el respeto a las normas de circulación, el uso de los medios de protección personal y lugares seguros de circulación.