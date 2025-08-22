Salamanca renueva el asfalto de 35 calles en 18 barrios con una inversión cercana a los 600.000 euros

El Ayuntamiento de Salamanca inicia este lunes, 25 de agosto, una nueva campaña de renovación del asfalto en diferentes barrios de la ciudad.

En total, se intervendrá en 35 calles, avenidas y glorietas distribuidas en 18 barrios, con una superficie total de 71.847 metros cuadrados y un presupuesto que ronda los 595.000 euros.

El objetivo de estas actuaciones es mejorar la capa de rodadura de las calzadas deterioradas por el paso del tiempo, en una intervención que incluye fresado del pavimento antiguo, la puesta a cota de tapas de arquetas y sumideros, y la posterior extensión de una nueva capa de firme.

Calles afectadas en casi todos los barrios

Los trabajos alcanzarán calles de buena parte del mapa urbano.

En Comuneros-Alamedilla, el asfaltado se concentrará en el paseo de San Antonio, en Delicias, en la calle Ecuador, en El Carmen, en Mediterráneo, en El Rollo, en la calle Colombia, y en El Zurguén, en la avenida de la Virgen del Cueto.

También se actuará en La Fontana (Puente de Felipe VI y paseo del Tormes), Huerta Otea (John Dalton, Fernando Población, Francisco Bernis y Juan Maluquer), Labradores (María Auxiliadora), Oeste-Carmelitas (Mallorca, León Felipe y Doctor Jaime Vera), y Pizarrales (calle Luz).

En Salesas se mejorará el paseo del Doctor Torres Villarroel, en San Bernardo, la avenida de Maristas, en San Cristóbal-Las Claras, las calles San Justo y Grillo y la plaza de Bretón, y en San Esteban, las calles Rosario y Arroyo de Santo Domingo.

También están previstas mejoras en San José (Hilario Goyenechea, Glorieta de Leonardo Da Vinci, Vía Helmántica y Maestro Serrano), Santo Tomás (calle Imperial), Úrsulas-San Marcos (calles Arriba, Abajo y Sorias, Campo de San Francisco y plaza de la Cruz Verdadera) y Vidal (Emigdio de la Riva y plaza de Vidal).

Tráfico condicionado a partir del lunes

Las primeras intervenciones afectarán al Puente Felipe VI, donde el lunes se iniciará el levantamiento de tapas con estrechamientos de calzada.

El martes 26 será el turno del paseo de San Antonio, entre Canalejas y San Francisco Javier. El viernes 29, los trabajos se trasladarán a María Auxiliadora.

A partir del miércoles 27 comenzarán los trabajos de fresado, que implicarán cortes de tráfico y desvíos.

Uno de los puntos afectados será la calle Arroyo de Santo Domingo. También se intervendrá en el puente Felipe VI y, un día después, el jueves 28, en el paseo del Doctor Torres Villarroel, desde la glorieta de Santiago Martín ‘El Viti’ hasta la glorieta de la UDS, en sentido centro.